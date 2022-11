En este Buen Fin 2022, la Policía Cibernética te recomienda lo siguiente

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha dado a conocer las medidas preventivas que deberán de tomar en cuenta los mexicanos para evitar ser víctimas de un ciberdelito durante el Buen Fin 2022.

Los ciberdelincuentes están al acecho de que los compradores comentan cualquier error para robarles su dinero, no obstante, ésto no te lo decimos con la finalidad de que no disfrutes de estas fechas llenas de promociones, más bien es para que tengas cuidado y seas precavido en cada una de tus compras.

Recomendaciones de la Policía Cibernética sobre el Buen Fin

Recomendaciones de la Policía Cibernética sobre el Buen Fin

Las recomendaciones que la Policía Cibernética tiene para este Buen Fin 2022, son las siguientes.

Verificar la autenticidad de la página a la que estás ingresando para realizar tus compras en internet, no querrás equivocarte y caer en un sitio web falso. Usar tarjetas prepago. Una forma de evitar que roben los datos de tu tarjeta de crédito, es utilizando tarjetas prepago, mismas que en ocasiones las mismas tiendas departamentales te ofrecen. Monitorea tu banca durante estos días para que puedas reportar de manera inmediata cualquier movimiento o transacción que no reconozcas. Antes de realizar cualquier compra con tu tarjeta de crédito, asegúrate de que tu ordenador tenga activado el antivirus. Utiliza contraseñas seguras. Activa los filtros de seguridad en las tarjetas o cuentas de páginas que planees usar. Si dudas de la legalidad de una promoción, revisa la plataforma del Buen Fin para comprobar la legalidad de un proveedor. Ignora los SMS con mensajes de cargos no reconocidos, a veces solo te proporcionan un link, y al ingresar te roban tus datos.

¿Conocías estos tips? ¿Qué otros conoces?

Te puede interesar: Buen Fin 2022: ¿Cuándo retiran las ofertas de las tiendas participantes?

¿Cuándo será el Buen Fin 2022?

¿Cuándo será el Buen Fin 2022?

Tal y como te hemos comentado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el Buen Fin 2022 se llevará a cabo entre el 18 de noviembre y el 21 del mismo mes, ésto quiere decir que durante esos 4 días podrás aprovechar cada una de las ofertas tanto de los comercios participantes como de las tarjetas de crédito que se sumaron a este evento gran evento comercial mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!