¿En cuánto sale el Bitcoin en pesos?

Un bitcoin es una moneda digital descentralizada cuya función es similar a la de cualquier moneda del mercado: ser utilizada para el intercambio, compra o venta de servicios y productos.

Sin embargo, existen algunas características que la definen. En primer lugar, no existe físicamente, eso quiere decir que no podrás tocarla o verla, simplemente sabrás que la tienes; en segundo lugar, éstas no forman parte de un gobierno o un banco.

En tercer lugar, ¡Todas las transacciones son anónimas! En pocas palabras, la privacidad de sus usuarios siempre estará segura, a diferencia de cualquier transacción bancaria.

Lo más interesante de todo es que como su precio depende de la oferta y la demanda, en los últimos años ha aumentado su valor, es por ello que quienes compraron bitcoins en el 2010 por el valor de 0,00076 dólares, en el 2019 tuvieron 12 mil dólares con cada bitcoin, aunque claro, también ha ido bajando su precio.

¿Cuántos bitcoins compro con 1000 pesos mexicanos?

¿Cuántos bitcoins compro con 1000 pesos mexicanos?

Debido a la alza de precios que ha tenido desde su creación en el 2008, esta criptomoneda no es accesible para todos pues tan solo en pesos mexicanos cada bitcoin tiene un valor de $500,185.51 así que con $1000 no puedes comprar una moneda bitcoin; sin embargo, en La Verdad Noticias te hemos informado que hay 4 países que lanzaron sus propias Criptomonedas.

Te puede interesar: China prohíbe a las firmas financieras atender transacciones con criptomonedas

¿En cuánto sale el Bitcoin en pesos Colombianos?

¿En cuánto sale el Bitcoin en pesos Colombianos?

Si hablamos de pesos colombianos, actualmente un Bitcoin cuesta $104,895,300.50. Algunos otros precios de esta criptomoneda dentro de latinoamérica son:

Pesos argentinos: $3,208,375.43

Pesos chilenos: $22,144,242.00

Pesos cubanos: $589,772.02

Pesos filipinos: $1,358,263.44

Pesos dominicano: $1,339,725.66

Peso uruguayo: $1,020,557.61

¿Cuánto valdrá el Bitcoin en 2023?

¿Cuánto valdrá el Bitcoin en 2023?

Actualmente el bitcoin vale $500,185.51 en pesos mexicanos y los especialistas preven que para el 2023 tenga un valor de $2,834,425.16. ¿Comprarías una Bitcoin o Criptomoneda?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram