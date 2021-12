En México, proponen que el aguinaldo sea de 40 días en lugar de 15

Consideran que los trabajadores deberían cobrar a fin de año más de 15 días de salario/Foto: Oink Oink

El aguinaldo en México debe ser equivalente a 15 días de salario, como mínimo, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Sin embargo, los legisladores están proponiendo reformar esta ley para que ahora, los empleados reciban un pago equivalente a 40 días de salario.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir cada año, este pago que debería entregarse antes del 20 de diciembre. Ante esto, el diputado del PRI, Reynel Rodríguez Muñoz presentó una iniciativa que aumentaría este pago casi el triple.

Recuerda que si tu patrón no realiza el pago de tu aguinaldo, puede recibir una multa. Y es que incluso quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del pago, tendrán derecho a que se les entregue la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

Rodríguez Muñoz dice que el aumento del aguinaldo debe ser por la inflación

Los legisladores consideran que se debe incrementar este pago anual/Foto: La Razón

El diputado Rodríguez Muñoz señaló que la inflación va a provocar que en 2022 y más adelante muchos productos de la canasta básica suban de precio, así como otros elementos, por lo que con este aumento en el pago anual, quieren ayudar a la economía de los trabajadores, aunque el salario también es prioridad.

Una vez aprobada por los legisladores, se tendrá que reformar la Ley Federal del Trabajo y el aumento no sería de inmediato, sino que se daría de manera escalonada para no afectar a empresas. Hasta este 2021, los empleados de México recibieron 15 días de aguinaldo, para quienes laboran en el sector privado.

¿Quiénes sí reciben ahora 40 días de aguinaldo en México?

Algunos trabajadores mexicanos sí reciben 40 días de salario/Foto: AS

Según la Ley Federal del Trabajo, las personas que hasta ahora están autorizadas para recibir mínimo 40 días de salario en su aguinaldo son los trabajadores del servicio público, es decir, maestros, políticos, autoridades, entre otros.

