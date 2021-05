Empresas de outsourcing de nómina ¿Qué es y cómo funciona?

En el outsourcing de nómina se logra asumir la responsabilidad laboral de los empleados, reduciendo de esta manera, los costos de operación de las empresas, a continuación La Verdad Noticias te comparte las ventajas y su forma de funcionar.

¿Qué es el outsourcing de nómina?

El outsourcing de personal consiste básicamente en brindar soporte legal, fiscal y contable a las empresas. Ello se logra al asumir la responsabilidad laboral de los empleados, minimizando costos de operación de nómina para las empresas que contratan este servicio y a las cuales se blinda completamente.

Entre las funciones principales que el outsourcing de nómina tiene bajo su responsabilidad son las siguientes:

-Registro y control de incidencias de los empleados.

-Cálculo, pago y dispersión de la nómina de acuerdo a la periodicidad indicada por el cliente (semanal, quincenal, mensual) no importando el esquema de contratación (nómina, honorarios asimilables a salario, honorarios profesionales, etc.).

-Cálculo de procesos especiales de pago (vacaciones, comisiones o incentivos, primas vacacionales, finiquitos, pre-jubilación, u otros pagos que no son parte del salario del trabajador).

-Movimientos ante instituciones como IMSS, SAT, SAR e INFONAVIT (altas, bajas, incapacidades, entre otros).

-Acompañamiento por un equipo de expertos en materia fiscal y contable.

-Contratación de personal.

-Servicios de outsourcing en recursos humanos permiten que su empresa pueda rentabilizar la administración de nómina, la administración de recursos humanos y el cálculo de nómina.

-Asesoría legal la cual permite que la relación laboral con sus empleados sea estrictamente operativa y que la cuota patronal sea operada por un tercero, ofreciéndole un blindaje legal ante auditorías del IMSS.

-Los servicios de outsourcing de nóminas no son caros, son accesibles en medida de las características de tu empresa y los beneficios que ofrecen, con porcentajes que varían del 4% al 7% sobre el monto total de tu nómina.

Ventajas y desventajas del outsourcing de nómina

Beneficios del outsourcing

Entre las ventajas de un outsourcing de nóminas, además de que puedes trabajar sin preocupaciones, minimizar gastos y priorizar actividades, se pueden mencionar las siguientes:

Automático

Los factores que empleas serán de última tecnología sin gastar más dinero del necesario. Tus sistemas de control de nóminas se actualizarán automáticamente sin tener que pagar licencias extra.

Competitivos

Los procesos de tu empresa a nivel interno se reducen. Se centraliza la ejecución de acciones de la estrategia de negocio. Es una forma de ganar en competitividad.

Reducir problemas

Te aseguras que una empresa estará 100% centrada en evitar riesgos. Al dejar en manos de otra compañía la gestión de tus nóminas, es menos probable que se te pasen determinados plazos de la administración del estado y que evites gastos innecesarios en retrasos.

Más información

Aunque no lo parezca, tendrás más conocimiento sobre tus nóminas. Las empresas que se encargan de estos procesos envían informes que te permiten conocer el estado de todas las funciones que realizan.

Digitalización

Puede ser un primer paso para digitalizar la empresa. En la era de la transformación digital, este puede ser el comienzo del cambio. Utilizar un software que se encargue de una gestión tan importante demuestra confianza en las tecnologías que harán mejorar el desarrollo de las compañías.

Expertos

Las empresas que se dedican a estas tareas están ampliamente formadas y son capaces de desarrollar su labor a un nivel muy alto. Además, en caso de tener que solucionar una adversidad, es probable que sepan qué está fallando o qué debe cambiar en la gestión.

Algunos de los inconvenientes que podrían presentarse con los outsourcing de nóminas son los siguientes:

Control de los gastos

El ahorro de costes puede desaparecer. Asegúrate de que el servicio que contratas no requiere de añadidos fuera del contrato. En ocasiones, un outsourcing puede acabar costando más que la gestión de esa tarea dentro de la empresa matriz.

Cambios claros

Si ya tienes el servicio externalizado y deseas cambiar de una compañía a otra, intenta controlar cuánto te costará el paso entre empresas.

Contacto constante

Es cierto que el outsourcing sirve para que la organización se libere de una carga, pero no dejes de estar al tanto si se está realizando correctamente. La ejecución debe ser correcta y precisa, como ya se ha destacado.

Lidiar con la desconfianza

Cuando se contratan servicios externos, haces creer a tus empleados que ellos, o la empresa misma, no puede encargarse de esas funciones. Es vital dejar muy claras las razones por las que se contrata un outsourcing de manera que todos entiendan que es cuestión de mejorar la situación y no porque no exista confianza en determinados puestos.

Datos en manos ajenas

Para gestionar este tipo de servicios es necesario proveer de datos personales de tus empleados. Esta información puede ser utilizada para otros fines si la empresa que has contratado no es de fiar.

Para evitar todas estas desventajas, lo mejor es buscar un software y una empresa de outsourcing de nóminas que te aporten confianza. A partir de ahí es posible construir una relación que limite al máximo los errores y dé buenos resultados.

