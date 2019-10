Empresas ¡La Libran! STPS no multará a quienes estresan a sus empleados

Desmiente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se realicen operativos sorpresas a las empresas por la entrada en vigor de la NOM 35 la cual obligará a las empresas atender a sus trabajadores estrés, ansiedad y desequilibrio del sueño.

La STPS aclaró que tampoco se pondrán multas a las empresas que no atiendan los factores de riesgo psicosocial de sus trabajadores.

El director de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS, Omar Nacib Estefan Fuentes, mencionó que aunque la NOM 35 ya entró en vigor, no saldrán a buscar empresas que no hayan cumplido con ella ni a imponer multas a diestra y siniestra.

"Lo que me gustaría transmitir a los centros de trabajo, empresarios grandes, medianos y pequeños es que no vamos a salir a inspeccionar a diestra y siniestra buscando imponer multas, no tenemos contemplado ningún operativo sorpresa, no vamos a salir a fiscalizar el cumplimento de la norma que entró en vigor, pero eso no quiere decir que habrá inspecciones”, aclaró.

Estefan Fuentes, dijo que en el caso de que una empresa de manera constante decida no cumplir con esta normatividad, lo que procederá es la realización de inspecciones para mostrar sus avances, la autoridad podrá visitar el lugar hasta en cinco ocasiones para verificar el cumplimiento.

Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que después de la quinta visita a las empresas, sino hay una evaluación positiva se procederá a imponer multa.

Recordemos que el pasado 22 de octubre se dio a conocer que se preparaba una fuerte multa para aquellas empresas que causen estrés laboral a sus trabajadores, señaló en su momento la Secretaría del Trabajo esto luego de haber emitido la nueva Norma Oficial Mexicana 035.

Se dio a conocer que de acuerdo con la nueva Norma Oficial Mexicana 035, dichas sanciones podrían tener como base la cantidad de al menos $20 mil pesos e incrementando así hasta llegar hasta casi el medio millón de pesos, haciendo hincapié que esta Norma sería aplicada para todas las empresas del país, así como compañías y patrones.