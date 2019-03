Empresaria habla de la clave para el éxito de la mujer.

La empresaria Bárbara Reyes cuenta con amplia experiencia en el área de relaciones públicas, medio en el que ha destacado manejando la imagen de empresas, corporativos y artistas de renombre internacional.

¿Por qué el área de relaciones públicas es el más socorrido por las mujeres?

Porque es un medio en donde conoces a mucha gente y la clave es el carisma y la paciencia, lo cual al género femenino se le da muy bien.

¿Existe mayor igualdad en el plano laboral?

Hoy en día la mujer se ha ganado ya un lugar respetable en el plano laboral sin embargo en mi experiencia no podría decir que en absoluto existe igualdad, ya que he tenido clientes que por ser mujer minimizan mi punto de vista y desempeño.

¿Sigue siendo el machismo el principal enemigo de la mujer?

No diría que el principal, tristemente las mismas mujeres llegan a ser nuestras principales enemigas, en mi medio es muy común el no importar éticamente pisar a otra mujer por lograr sus objetivos y no solo es en el medio sino en la calle y a donde vayas existe mucha competencia de mujer a mujer.

Creo que desde ahí tenemos que comenzar a concientizar que primero es el apoyo a nosotras mismas y a nuestros valores, unirnos con fuerza y en lugar de envidiar enorgullecernos por el crecimiento e independencia de nuestro género.

¿Ha sido bueno el papel de la mujer en la política?

No del todo, no me gustaría mencionar nombres pero las mismas mujeres dentro de la política han caído en el machismo de querer implantar toques de queda a partir de determinada hora que oscurezca para evitar feminicidios y violencia hacia a la mujer, de manera que para evitar esto ¿Tenemos que privarnos de vivir en libertad?… Las soluciones no son éstas, sino al contrario implementar leyes con castigos severos hacia los hombres que actúan con este tipo de violencia hacia la mujer, mayor vigilancia en las calles, brindarnos tranquilidad y seguridad.

La empresaria Bárbara Reyes.

¿Ves a México dirigido por una mujer?

Aún no estamos preparados para dar ese paso, ya que desafortunadamente vivimos en uno de los países con mayor machismo en el mundo, pero así como los grupos feministas comenzaron su lucha desde la Revolución Mexicana y lograron en 1953 ser tomadas en cuenta para votar, lo cual era imposible ya que la mujer no era tomada en cuenta en lo más mínimo, llegará el día que festejaremos ese triunfo ya que la mujer ha demostrado tener las mismas o hasta superar las capacidades de un hombre en todos los aspectos, háblese en plano laborar, familiar y lucha constante.

¿Cuál tema es prioritario para ti: corrupción, violencia o educación?

Creo que todo parte de la corrupción y la actualidad que estamos sufriendo en general llámese: violencia, robos, inseguridad, la cuarta transformación, son consecuencia de nuestros gobiernos anteriores, me impresiona todo lo que se ha destapado en cuanto a robo a manos llenas… es tanta la desesperación de nuestro pueblo, que elegimos por un cambio arriesgándonos que fuera para bien o para mal pero finalmente un cambio.

¿Cómo ves la economía del país en seis años?

Me da miedo pensarlo, lo único que le pediría a nuestro Presidente es que piense en nuestra desesperación y la confianza que depositamos en él.

¿A qué mujer mexicana admiras?

Sin duda a la periodista Lydia Cacho, por su temple, su firmeza hacia sus valores y que no le importó vivir tanto maltrato, acoso y amenazas de muerte con tal de sacar a la luz la injusticia de personas con poder hacia las más indefensas como son los niños y personas humildades.

por JAIME TETZPA