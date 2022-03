Elon Musk recomienda invertir en “cosas físicas” ante la crisis por la inflación

El dueño de Tesla y SpaceX ha dado su consejo frente a la crisis que se vive/Foto: Forbes

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dado un importante consejo para lograr enfrentar la crisis de inflación que se está viviendo en todo mundo, y que ha causado preocupación en Estados Unidos y otros países.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, durante este 2022 se calcula que habrá la mayor inflación para México y EE. UU. que no se había visto en años; por lo que ahora, desde los alimentos hasta los automóviles serán más caros, al igual que los costos de transporte y la mano de obra de cualquier tipo.

Ante esto, Musk escribió en su Twitter que en tiempos de alta inflación, “generalmente es mejor poseer cosas físicas como una casa o acciones en compañías que cree que son buenos productos”, en lugar de mantener el efectivo guardado. Así que el fundador de Tesla y de SpaceX considera que lo mejor es invertir en bienes físicos.

Elon Musk aconseja invertir en propiedades físicas, pero no descartar lo digital

Warren Buffett y Musk comparten el mismo pensamiento sobre invertir en bienes físicos/Foto: El Confidencial

La recomendación de Musk es igual al consejo que ha dado el multimillonario Warren Buffett, el CEO de Berkshire Hathaway. El empresario lleva años diciendo que una de las mejores formas de protegerse contra la inflación es ser propietario de una parte de “un negocio maravilloso”.

Buffett dejó claro que no importa lo que suceda con el valor del dólar, el producto de una empresa seguirá teniendo demanda.

“Si eres dueño de Coca-Cola, obtendrás una parte determinada del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años para tu producto y no hace ninguna diferencia qué ha pasado con el nivel de precios”, dijo en 2009 durante la Asamblea anual de accionistas de Berkshire Hathaway.

Sin embargo, Elon Musk considera que no se deben descartar las inversiones digitales del todo, es decir, las criptomonedas (las cosas no físicas). Musk sigue teniendo confianza en los activos digitales y aclaró: “Todavía tengo y no venderé mi Bitcoin, Ethereum o Doge”.

Dogecoin saltó un 7%, inmediatamente después de que el CEO de Tesla emitiera esa opinión, según la revista Fortune. Un artículo de Kevin Vandenboss para Benzinga señala que “el punto más importante del mensaje de Musk es que los activos físicos son generalmente la inversión más segura”.

¿Por qué Elon Musk tiene tanto dinero?

Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo/Foto: BIM

Musk posee la mayor parte de su fortuna en acciones sobre Tesla y sus empresas (SpaceX, Neuralink y The Boring Company) y de hecho cerró el año 2021 vendiendo parte de esas acciones. Elon Musk ahora tiene un patrimonio neto de 237,000 millones de dólares, según los cálculos de la revista Forbes.

