El truco ideal para saber qué deudas tienes en el SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está haciendo una serie de cambios y con ello han llegado nuevas multas en su esquema de cobro, por eso es importante que los contribuyentes se mantengan informados y conozcan si tienen deudas por no pagar impuestos, por eso te revelamos paso a paso el truco ideal para consultar tus deudas ante hacienda.

Es importante indicar que una deuda con el Servicio de Administración Tributaria no es negociable, es decir que no podrás llegar a un acuerdo para que esta disminuya, por lo que es importante que conozcas cuál es tu estatus y en caso de ser deudor hacer los pagos para evitar sanciones.

Si lo deseas puedes consultar tus deudas de dos maneras, la primera es a través de internet y la segunda opción es acudiendo personalmente a las oficinas del organismo más cercanas, ahí también podrás realizar los pagos en caso de adeudo fiscal para evitar que se lleven a cabo acciones legales en tu contra.

¿Cómo saber si tengo deudas?

Puedes consultar tus deudas a través de la página oficial del organismo

A continuación te presentamos el truco ideal para saber qué deudas tienes ante el Servicio de Administración Tributaria, puedes seguir paso a paso estas indicaciones para evitar problemas en el futuro.

Consulta tus deudas a través de internet:

Ingresa a la página del SAT. En el menú elige “Adeudos Fiscales” y posteriormente “Consulta y paga tus adeudos fiscales si estás inscrito al RFC” Da clic en el botón “INICIAR”. Registra en “Mi Portal”, tu RFC, Contraseña y elige Iniciar Sesión. Ingresa al apartado Créditos Fiscales / Servicios / Formato para pago (total) y aparecerá un listado de los créditos que tienes pendientes de pago; sobre el recuadro selecciona uno o más créditos fiscales que desees pagar. Selecciona el botón Generar formato para pago, o Cancelar en caso necesario. Guárdalo o imprímelo para su pago.

Si lo requieres consulta la sección “Información Adicional”, para que conozcas otras modalidades para obtener tu formato para pago de contribuciones federales (línea de captura).

Consulta tus deudas de manera presencial:

Acude a las oficinas de tu preferencia del Servicio de Administración Tributaria. Entrega la documentación a la autoridades que te orientará en el trámite Con apoyo del personal del módulo generarán la línea de captura en la sala de internet Solicita la línea de captura en la ventanilla asignada Recibe impreso el formato con línea de captura Ingresa a tu portal bancario o acude a la ventanilla de la institución bancaria para realizar el pago correspondiente

Te puede interesar: ¿Qué trámites se pueden hacer desde SAT en línea?

¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar al SAT?

Si no pagas a tiempo podrás recibir múltiples sanciones

Tal como hemos indicado, las deudas con el SAT no son negociables, por lo que estás obligado a pagar y en caso de no hacer el pago a tiempo serás acreedor de multas, intereses y recargos, además seras reportado en el buró de crédito; se cancelaran los CFDI que se te autorizaron y no podrás facturar tus operaciones comerciales; se iniciara un procedimiento administrativo de ejecución. En casos más extremos, el Artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (CFF), señala que se puede realizar un embargo de bienes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!