El robo millonario de 'hackers' a bancos mexicanos no tiene precedentes

El robo millonario realizado mediante ciberataque contra bancos e instituciones financieras en México, es de una magnitud sin precedentes a nivel mundial. Así lo aseguró Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), quien afirmó que las operaciones realizadas por 'hackers' no identificados suma 300 millones de pesos (15 millones de dólares).

"Es un ataque de una sofisticación tecnológica y humana, logística, del que no habíamos tenido ningún antecedente", dijo Díaz de León en entrevista con Noticieros Televisa. "Fue de una escala que no habíamos visto", agregó.

"Implica no solo penetrar estas cuentas de trabajo que tienen las instituciones financieras, a donde se envían estos recursos, como también el hecho de que se depositan en cuentas particulares.

Llegó gente a los minutos que se habían hecho los depósitos a retirar en efectivo", explicó Díaz de León.

El gobernador del Banco de México reconoció que más de cinco instituciones financieras fueron víctimas del robo, cuyos perpetradores aún permanecen en el anonimato.

Además, explicó que el primer ciberataque contra al Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI), que regula todas las operaciones de la banca electrónica, se registró el pasado 17 de abril y se detectó desde una casa de bolsa, cuyo nombre no fue revelado.

En un ataque posterior, el 26 de abril, se sustrajo dinero de un banco. Una caja de ahorro también fue objeto de robo.

Cuando se le cuestionó si el monto extraído no era lo suficientemente grande como para encender señales de alerta en el sector financiero, luego de que algunos banqueros minimizaran el ataque, Díaz de León indicó que no se puede evaluar el ciberataque por el monto, pues no existe un antecedente a nivel internacional con un caso similar.

"El monto no necesariamente es la manera como hay que evaluar este episodio. El hecho de que hayamos tenido un ataque con estas características, con esta escala e inclusive en ataques sucesivos... no habíamos tenido un ataque repetido en diferentes instituciones con el mismo tipo de lógica", dijo.

"No hemos encontrado un caso que se adecúe al que hemos tenido", dijo Díaz de León al ser cuestionado si existía un antecedente a nivel mundial sobre un robo similar.

Esto aún cuando durante la entrevista, se mencionó el caso de un robo cibernético realizado en Bangladesh en 2016, considerado uno de los fraudes digitales más grandes de la historia, luego de que en aquel entonces los 'hackers' lograran sustraer 81 millones de dólares vía el Banco Central de aquel país.

El gobernador del Banco de México reiteró que las cuentas de los clientes de las instituciones financieras están a salvo y que se mantendrán las investigaciones en curso para dar con los responsables.

Estrategia de ciberseguridad: Es indispensable la participación activa y coordinada de las autoridades financieras, los Bancos y otras instituciones financieras, ya que en materia de ciberseguridad todos los jugadores son importantes. https://t.co/a3hEpMEGOL #SPEI — Banco de México (@Banxico) 16 de mayo de 2018

"Esto nos alerta que debemos reforzar no solo la regulación que ya estaba, sino también la coordinación entre autoridades para que todo el sistema financiero esté mucho mejor blindado", concluyó Díaz de León.