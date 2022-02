El mercado de CBD de México tendrá un valor de $675 millones para 2027

¿Qué es CBD?

El CBD, también conocido como cannabidiol, es un cannabinoide que proviene de la planta de cannabis. Sin embargo, no es psicoactivo, lo que significa que no te colocará. Su consumo está mayormente orientado a fines terapéuticos: echa un vistazo a cannaconnection.es para obtener más información.

Este componente del cannabis se utiliza para tratar la ansiedad, el insomnio y varios tipos de dolor crónico. Existen estudios que demuestran el beneficio del CBD para reducir el dolor e inflamación asociados a la artritis. Asimismo, el CBD inhibe el dolor neuropático, uno de los más difíciles de tratar. De hecho, se ha introducido en la medicina ayurvédica tradicional de la India y en la medicina convencional como medicamento contra la epilepsia refractaria.

Leyes en México sobre CBD

Recordemos que, en 2017, el gobierno mexicano dio un paso adelante legalizando el cultivo, producción y consumo de cannabis. Esta permisividad se aplica únicamente a productos con menos del 1% de tetrahidrocannabinol (THC). A partir de esta medida, se empezó a explotar la industria del CBD en el país, creando productos terapéuticos para la población.

A partir del 2021, se legalizó el cannabis para fines industriales, médicos y recreativos. Sin embargo, los ciudadanos no deben consumirlo en espacios públicos. La comercialización de cannabis tampoco está permitida, ya que se admite su consumo de forma exclusivamente personal.

No obstante, estas restricciones no afectan al mercado local de CBD. Estos productos están elaborados únicamente con los componentes del cannabis que no generan efectos psicoactivos. De esta forma, se han creado desde aceites para cocinar, suplementos alimenticios, hasta infusiones, ropa y cosméticos con CBD.

Mercado local de CBD en México

Tan solo en 2020, el mercado local de CBD en México alcanzó un valor de $9,22 millones. Se espera que a partir de 2021 y hasta 2027 llegue a $675 millones. Esta tasa de crecimiento elevada se sustenta en una serie de factores impulsores:

Los usuarios están aceptando cada vez más el cannabidiol o CBD. Esto se debe a la efectividad de sus propiedades y beneficios.

El CBD se hace presente de muchas formas en el sector farmacéutico, brindando una enorme variedad de opciones para su consumo.

La demanda de productos de CBD en la cosmética y el cuidado personal aumenta cada vez más.

La permisividad para el uso de cannabidiol en productos de consumo humano está creando una gran oportunidad para el mercado de CBD en México. De hecho, el país espera convertirse en una potencia mundial del cannabis y con ello eliminar las actividades delictivas y los cárteles asociados al consumo de marihuana.

Sin embargo, aún existen limitaciones por parte de las autoridades. La propiedad y las cadenas de suministro están estrictamente controladas. El alto nivel de monitoreo puede llegar a significar un obstáculo para el crecimiento de esta industria prometedora