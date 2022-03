El magnate Ricardo Salinas Pliego sorprendió a sus seguidores con inusual rito

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y Grupo Salinas, compartió cómo llevan a cabo una tradición familiar que habría iniciado su padre y en la que sólo participan los varones.

A través de sus redes sociales, el dueño de una de las empresas más reconocidas en el portal de proveedores, compartió imágenes de este inusual rito con espadas que realizan los hombres de su familia cuando cumplen 13 años, sin embargo, sorprendió a sus seguidores.

En las imágenes, se observa tanto a jóvenes como a adultos sostener diferentes tipos de espada mientras portan en el pecho lo que parece ser una banda tricolor, muy parecida a la banda presidencial.

¿Qué significado tiene está tradición familiar?

Para los que me preguntan por la foto y la espada y la banda… es una tradición familiar que inició mi padre hace años y esta llena de simbolismos. Cuando los nietos y bisnietos llegan a los 13 años, se lleva a cabo una ceremonia de iniciación frente a toda la familia. pic.twitter.com/qDdnQEliBb — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 13, 2022

En su cuenta de Twitter, señaló que la espada es un símbolo con el que se defiende los valores y principios, la familia y los amigos, el país y "tus propiedades", e "impide que tus enemigos logren su cometido".

La ceremonia, en general, "significa que eres hombre, que no agrede, pero que se sabe defender y que no depende de nadie para ello".

Sobre la banda tricolor, el empresario indicó que es una forma de identificación con la familia y con el país, por lo que debe inspirar a "luchar para dejar un mejor futuro para tus hijos, nietos y bisnietos, te une a todos los mexicanos con un propósito de largo plazo superior a ti mismo".

"La ceremonia formal nos ayuda a visualizar un mejor futuro para cada uno de nosotros y para nuestras familias y nuestro país, nos infunde confianza al saber que nuestra cultura, valores y civilización nos llevan al éxito, no sólo en ésta generación sino en las que vienen", explicó Salinas Pliego.

¿Por qué las mujeres no entran en la tradición familiar?

Salinas Pliego dijo que las nietas no entran en esa tradición.

A preguntas de usuarios de las redes sociales, Salinas Pliego dijo que las nietas no entran en esa tradición, que no importa lo que piensen los jóvenes de 13 años, pues la iniciación se realiza y que no es un ritual judío.

Finalmente, el magnate se limitó a responder que "todo mundo se la sabe", pues se trata de un "rito natural", pero quienes son machistas "hacen como que es invisible y no le dan importancia".

