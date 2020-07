El futuro de la gestión de riesgos corporativos

El Covid-19 está afectando a las empresas a nivel mundial al interrumpir las cadenas de suministro, viajes, producción y el consumo, amenazando las operaciones y los mercados financieros. De acuerdo con la presentación del onceavo Informe Covid-Industrial, elaborado por la CONCAMIN, los impactos negativos en México van a la alza viéndose afectadas el 95.7% de las empresas, reflejado a su vez en una pérdida de entre el 76% y el 100% de sus ingresos, asimismo el 59.15% de las compañías han visto reducidas sus ventas en más del 51%.

“Las empresas se encuentran navegando a través de una nueva realidad, abordando problemas, resolviendo situaciones de crisis, desde amenazas cibernéticas hasta problemas financieros, por ello, contar con una consultora de riesgos será indispensable para evaluar, restructurar y dar continuidad al negocio, protegiendo de esta manera a todas las partes afectadas,” señaló Ricardo Alvarado, Director Ejecutivo de Riesgos de Lockton México.

El Covid-19 ha dejado en claro que todas las organizaciones deben tener un plan para administrar y monitorear todos los riesgos graves y estar preparados para los peores escenarios. Cualquier empresa que no haya puesto en marcha una evaluación de riesgos debería de hacer esto una prioridad, ya que las consecuencias del coronavirus pueden ser de largo alcance, abarcando desde la salud de los empleados, interrupción de la cadena de suministro, regulación gubernamental, etc., los cuales pueden derivar en costos indirectos o daños colaterales que abarcan desde la pérdida de clientes, aumento en la prima de seguro, penalidades, reputación de la marca, costo y tiempo de la reposición del producto entre otros.

Un reporte de Accenture sobre la continuidad del negocio, señala que solamente el 12% de las organizaciones a nivel global están preparadas para el impacto del coronavirus, asimismo, de acuerdo a una encuesta en curso sobre Operaciones Inteligentes realizada por Accenture y Oxford Economics únicamente el 32% de los altos directivos actualizan su modelo operativo.

“Los impactos del brote del Covid-19 pueden ser particularmente severos para las organizaciones que carecen de una gestión de riesgos adecuada. La actual crisis sanitaria obliga a las organizaciones a actualizar y expandir su gestión de crisis y planes de continuidad de negocio con énfasis en empleados, clientes, cadena de suministro e inversionistas,” señaló Ricardo Alvarado.

No obstante, las empresas no deben de limitarse a mitigar riesgos producidos por el Covid-19 pues además de éste, existen otros escenarios que pueden afectar la continuidad del negocio como aquellos producidos por el cambio climático (huracanes, ciclones, incendios, inundaciones, sequías, etc.), sismos, cambios políticos y económicos, ataques terroristas, ciberataques, entre otros, los cuales pueden manifestarse en cualquier momento.

“La gestión eficaz de los riesgos ahorra dinero a las empresas al prepararlas para circunstancias imprevistas o emergencias. Con un plan de gestión de riesgos adecuado las empresas pueden recuperarse más fácilmente de una crisis de cualquier tipo. Al identificar, priorizar, administrar y responder constantemente a múltiples riesgos, las compañías pueden asegurar la continuidad de su negocio”, añadió Ricardo Alvarado.

Aunque el Covid-19 ha atenido un gran impacto en la continuidad del negocio, las compañías pueden reducir los posibles golpes si se toman medidas oportunas y precisas.

Las empresas deben de estar preparadas para reducir el efecto potencial de esta pandemia y de otros riesgos en el futuro.

