El SAT da prórroga para presentar el dictamen fiscal 2019

En consideración de la situación que pasa el país en cuanto a economía el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó que el Cuarto Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A dará prórroga para presentar el dictamen fiscal 2019.

Cabe mencionar, que los contribuyentes deberán enviar únicamente vía Internet, a través del Portal del SAT, su dictamen fiscal, así como la demás información y documentación a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del CFF y la regla 2.13.15., de la RMF para 2020, y podrán presentarlo a más tardar el 31 de agosto del 2020 para estar en tiempo y forma los trámites fiscales.

Nueva fecha límite del SAT

De acuerdo a la información emitida por el SAT para poder aplicar la facilidad prevista en el párrafo anterior, deberán tener pagadas las citadas contribuciones en los casos de dictámenes en que se determinen diferencias de impuesto a pagar, y debiendo quedar esto reflejado en el anexo “Relacion de contribuciones por pagar”.

Sin embargo, habrá sanción para quienes no hagan los trámites ante el SAT ya que caso en que no se cumpla con lo señalado, la facilidad establecida en la presente regla se considerará que no se ejerció y, en consecuencia, el dictamen que se llegue a presentar se considerará extemporáneo.

El SAT emitirá acuse de aceptación utilizando correo electrónico; y los contribuyentes podrán consultar a través del Portal del SAT, la fecha de envío y recepción del dictamen. Esta regla se refiere al dictamen fiscal del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, el artículo establece que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales.