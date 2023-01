¿El SAT cobra impuestos por transferencias bancarias?

¿Desarrollas alguna actividad económica? Entonces debes saber que tienes algunas obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellas registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y pagar impuestos a la dependencia recaudadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los gravámenes que se aplican a diferentes conceptos, hay uno específico para algunas operaciones bancarias que se denomina Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Por eso te contaremos si tienes que tributar también por las transferencias electrónicas por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Por conceptos como los préstamos personales, las tandas o las ventas por catálogo la dependencia fiscal no cobra impuestos específicos a los contribuyentes; pero presta atención a los depósitos en efectivo a los que sí grava, ya sea en moneda nacional o divisa extranjera. No es ese el caso de las transferencias electrónicas por medio de SPEI, que no quedan sujetas a esos cobros por el impuesto citado.

Las entidades de crédito, como contribuyentes que son también, tienen que reportar a la autoridad fiscal las operaciones en efectivo que los cuentahabientes hacen en sus cuentas o bien las reciben de terceros, cuando los montos acumulen más de 15 mil pesos en el curso de un mes.

Anteriormente debían notificar al SAT cada año por estos movimientos, pero a partir del año pasado comenzó a hacerse de manera mensual, como consecuencia de los cambios implementados con la Miscelánea Fiscal 2022.

Como dijimos, esto aplica sólo en los depósitos en efectivo, por lo que no afecta operaciones bancarias como las transferencias electrónicas por SPEI ni los traspasos de cuenta, pagarés ni cheques.

Te puede interesar: ¿No tienes RFC? El SAT podría buscarte si recibes depósitos por esta cantidad

Lo mismo cuando el monto de esas transferencias exceda el umbral de los 15 mil pesos, pues quedarán igualmente libres de esa tributación, lo mismo que los pagos en efectivo para abonar al saldo de una tarjeta de crédito, pero sí se aplicará el cobro del IDE cuando el abono rebase el adeudo de la tarjeta bancaria.

El impuesto en cuestión corresponde a un 3% del monto de la suma de que se trate y para calcular cuánto corresponderá por un movimiento en el banco del tipo mencionado solamente y tendrás que hacer la multiplicación de la cantidad del depósito y multiplicarlo por 0.03 y conseguirás la proporción del gravamen que te toca pagar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!