El Porsche Speedster subastado consiguió recaudar un millón de dólares

La última unidad fabricada de los Porsche Speedster se convirtió en un auto muy especial, ya que Porsche de Norteamérica lo puso en subasta con la intención de recaudar fondos para combatir al coronaviru COVID-19.

No es de sorprenderse que el Porsche 911 Speedster subastado alcanzara la nada despreciable suma de 500 mil dólares, ya que además de ser una edición limitada, se trata del vehículo que se solidariza con la lucha contra la enfermedad que ha azota a otado a la humanidad en los últimos meses.

Después de que se hizo la puja final por el monto de 500 mil dólares, Porsche Cars Norteamérica anunció que donaría una cantidad idéntica por lo que en total se lograron recaudar un millón de dólares, mismos que serán destinados a las regiones de Estados Unidos más afectadas por la pandemia.

El último Speedster recuada un millón de dólares

El Porsche 911 Speedster lo subastó RM Shoteby's en colaboración con la casa de Stuttgart, y fue hecha remotamente y solo era posible participar siendo ciudadano estadounidense, la subasta se mantuvo abierta del 15 al 22 de abril.

En total se registaron 32 ofertas, mismas que superaron la cantidad habitual en éste tipo de eventos a distancia de la casa de subastas, siendo los últimos minutos del evento los más activos, ya que 7 de las ofertas totales se recibieron casi al cierre de la subasta del Porsche 911 Speedster.

Por cuestiones de privacidad, el nombre del comprador no se ha hecho público, sin embargo lo que sí informó Porsche, es que los fondos se donarán a la fundación United Way Worldwide Covid-19 Community Response and Recovery.

Este Porsche 911 Speedster se entregará a su nuevo dueño en un evento de gala que el mismo Porsche Cars Norteamérica organizará en un futuro cercano, donde el CEO de la marca en Norteamérica, Klaus Zellmer será el encargado de entregar la llave y el increíble kit que acompaña al 911 Speedster.

TE PUEDE INTERESAR: Porsche 911 Speedster, el último fabricado se subasta para combatir coronavirus

El kit único en su tipo correspondiente a esta edición especial incluye una visita a las instalaciones de Porsche en Weissach, Alemania, un reloj de Porsche Design de edición limitada con el número de chasis del 911 Speedster en cuestión grabado en la caja y un libro que se creó exclusivamente para esta unidad, en la que se ilustra la fabricación y del último Porsche 911 Speedster salido de la planta de Stuttgart-Zuffenhausen.