El IVA impuesto a productos y servicios digitales se ha aplicado arbitrariamente

A pesar de que la ley del IVA se reformó para que también tributen los servicios digitales y que empresas en el extranjero que ofrezcan estos servicios por medio de Internet en México también realizaran la contribución correspondiente, los servicios de nube no cobran el IVA, y en el caso de tiendas de aplicaciones, el impuesto se cobra en algunas ocasiones.

Diferentes plataformas y personas relacionadas con comercio electrónico, servicios digitales y un largo etcétera, aseguran que la Ley del IVA digital fue aprobada al vapor, siendo Mercado Libre una de las voces más escuchadas al respecto, ya que su modelo de negocios, según sus palabras, no fue previsto en dicha ley, lo que terminó con que todas las plataformas de comercio electrónico sean obligadas a tributar en un esquema que afecta principalmente a los vendedores.

Bajo ese contexto, el hecho de que los servicios de nube no estén contemplados en la Ley a causa de una laguna legal, no es sorprendente, y es que la ley del IVA digital da suficiente margen para que tanto Google como Apple omitan el cobro del impuesto por concepto de los servicios de iCloud y Google One, ya que ellos rentan almacenamiento en nube al usuario final.

Servicio de almacenamiento en nube no genera IVA

IVA en servicios digitales no es equitativo

Es evidente que la ley del IVA digital, no tiene ninguna mención en lo que a servicios de nube se refiere, ya que si se busca en el nuevo artículo 18-A, que es en el que se inicia la nueva reglamentación para plataformas digitales, no hay una sola palabra al respecto.

Ya en el artículo 18-B es donde aparecen los servicios digitales a los que se les cargaría el impuesto, sin importar que los ofrezca una empresa que resida en el extranjero.

Y se indica en la fracción primera del artículo 18-B qué servicios o productos generarán impuesto de forma específica:

La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas.

TE PUEDE INTERESAR: Hacienda asegura que la retención del IVA a plataformas digitales no es novedad

Esta situación permite que al no estar específicamente contemplados en la ley, los servicios de almacenamiento en nube no generan IVA.