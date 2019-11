El Buen Fin 2019: Uno de cada 4 mexicanos no comprará nada

El Buen Fin 2019 se encuentra a la vuelta de la esquina, pero muchos mexicanos no tomarán las ofertas y promociones que están programados para este fin de semana, del 15 al 18 de noviembre, según indica un estudio del gasto y hábitos de los consumidores.

El 74 por ciento, de una muestra de 958 consumidores, afirmó aprovechar las ofertas durante el Buen Fin para realizar compras, mientras que un 26 por ciento rechazó esta opción.

Entre los motivos para no realizar compras durante el fin de semana se encontró que las ofertas carecen de atractivo, con un 33 por ciento; otro 30 por ciento de los encuestados opina que hay mucha gente en la temporada; el 24 por ciento dijo que no necesita comprar; un 9 por ciento no tiene la posibilidad y el 4 por ciento dio otro tipo de razones.

En contraste, la mayoría mexicanos que deciden comprar en el Buen Fin es porque necesitan algún producto, con el 49 por ciento. Otros señalaron ir por las mejores ofertas, 19 por ciento, seguido de quienes aprovechan para adelantar las compras navideñas, 17 por ciento, y otro 13 por ciento considera que los descuentos en tecnología son muy buenos.

El estudio también reveló la cantidad de dinero que los mexicanos desembolzarán en el Buen Fin. Un 39 por ciento señaló como monto máximo 2 mil 500 pesos, un 25 por ciento considera de 2 mil a 4 mil 500 pesos para sus compras; otro 11 por ciento gastará hasta 5 mil 500 pesos y el 25 por ciento estima una cifra superior a los 5 mil 500 pesos.

El Buen Fin 2019: Uno de cada 4 mexicanos no comprará nada

TE PUEDE INTERESAR: ¿Compras en línea? ¡Mucho cuidado! Cibercriminales aprovecharán El Buen Fin 2019

Entre los artículos que serán adquiridos destaca la ropa y calzado con el 24 por ciento, la electrónica 21 por ciento, electrodomésticos 18 por ciento, los muebles 17 por ciento, juguetes 8.0 por ciento, viajes y automóviles 4.0 para cada uno y en menor medida artículos deportivos 3.0 por ciento.

Ofertia, la plataforma encargada del sondeo, indica en sus resultados que un 28 por ciento de los consumidores piensa que las ofertas del Buen Fin son buenas, un 20 por ciento las considera muy buenas y un 32 por ciento cree que son regulares.

Los consumidores mexicanos prefieren un descuento directo en el precio, en lugar de los meses sin intereses, así como el pago en efectivo con el 51 por ciento.

¡Síguenos en Instagram!