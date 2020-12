El 95 por ciento de efectividad que promete Pfizer dispara los indicadores económicos

Con un 95 por ciento de efectividad confirmada por la farmacéutica (y teniendo en cuenta el anuncio de que la compañía y el gobierno mexicano firmaron el pasado mes un convenio que garantizaba el suministro de una hipotética vacuna exitosa) actuando de panacea, no solo sobre la salud pública del país, sino también sobre la economía mexicana, parece posible empezar a cimentar una recuperación.

Y es que el anuncio de un posible final para la pesadilla ha hecho que la Bolsa Mexicana de Valores recupere valores que no se veían desde hace varias semanas y es de esperar que empiece a tener efectos positivos sobre indicadores como la previsión de crecimiento del PIB y la fortaleza del peso mexicano.

Mejores previsiones de cara al 2021

Una caída menor en el PIB mexicano durante el 2020 y un crecimiento mayor de ese mismo indicador para el 2021, esa es al menos la última corrección del FMI, que ahora predice que la caída será del 9 por ciento y el crecimiento del 3,5 por ciento, en vez de la caída del 10,5 por ciento y el crecimiento del 3,3 por ciento anteriormente proyectados.

Aún así la caída del PIB es mayor al de la media de todas las economías emergentes, y la recuperación es igualmente menor. Mención especial para China, que no solo no va a experimentar una caída de su producto interior este año, sino que el 2021 crecerá un espectacular 8,2 por ciento.

El peso continúa su carrera ascendente frente al dólar

Y como colofón a las buenas nuevas económicas el peso sigue ganando terreno al dólar de forma constante desde abril de este mismo año, con dos fuertes retrocesos, el primero en julio y el segundo en septiembre, lo que da buena cuenta de la volatilidad de este par en particular y del Forex como mercado en su conjunto.

El peso continúa su carrera ascendente frente al dólar

¿Son todo ventajas el hecho de que el peso esté ganando fuerza? No, pero es indudable que para el país es mejor, por ejemplo, una divisa fuerte es buena noticia para la cotización de sus bonos soberanos en el mercado internacional, lo que a su vez repercutirá en que el porcentaje de los presupuestos dedicado a pagar los intereses de la deuda será menor, liberando recursos para partidas como sanidad, educación… e incluso disminuyendo la presión fiscal sobre la ciudadanía y haciendo que la cantidad de dinero disponible para la inversión privada sea mayor, repercutiendo a su vez en una mayor recaudación fiscal. Como principales efectos negativos encontramos dos; el primero es que disminuye el valor de las remesas de dinero enviadas desde el extranjero, principalmente en dólares, aunque la mejora de la economía puede hacerlas menos relevantes, y por supuesto es una mala noticia para los exportadores, ya que su mercancía es menos atractiva para los importadores extranjeros.

Esta alta volatilidad puede espantar a algunos inversores y debería llamar a la precaución en general (aunque algo de volatilidad es la base de la operatividad de algunas formas de invertir, como por ejemplo el trading de Forex, lo que no quita que operar activos volátiles pueda ser muy arriesgado, sobre todo cuando se hace apalancado como en el trading), aunque el trader dispone de distintos tipos de cuenta, las cuales pueden ayudarle a gestionar mejor los riesgos que desea asumir.

TE RECOMENDAMOS LEER: SAT: Derecho y obligaciones que te evitarán problemas con la ley en México

Tipos de cuentas para invertir con el Forex

Si realizamos una rápida comparación de cuentas en el bróker FBS podemos apreciar que no todas las cuentas de trading tienen los mismos riesgos ni las mismas características. Por ejemplo, si el trader solo desea aprender o probar estrategias nuevas, puede utilizar una cuenta demo, en las cuales no realizará ningún ingreso de dinero y por lo tanto no se arriesgará nada. Además se presenta en forma de cuenta demo standard y en forma de cuenta demo cent.

Si por el contrario el trader es consciente del riesgo de que sus operaciones resulten en altas pérdidas al operar apalancado y se ve con el suficiente conocimiento sobre el mercado del Forex puede operar con una cuenta standard o una cuenta cent, las cuales difieren en que en las segundas se opera con céntimos, así que las operaciones exitosas y fallidas serán más modestas, por lo tanto pueden estar indicadas para aquellos que no quieran arriesgarse a perder demasiado, dada la complejidad del trading con CFDs.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado