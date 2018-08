El 10% de los emprendedores de México están en Yucatán

Emprendedores Yucatán

Yucatán se ha posicionado como uno de los lugares privilegiados para casi cualquier proyecto comercial, y en el ámbito emprendedor la entidad cuenta con cerca del 10 por ciento de incubadoras de alto impacto del total de todo México, así lo reveló Susana Duque Roquero, directora general de Programas de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

“Particularmente en Yucatán, podemos decir que es uno de los estados que tiene un ecosistema emprendedor más dinámico en todo el país; estamos hablando de que hoy en día el Inadem tiene reconocidas 67 incubadoras de alto impacto a nivel nacional y seis son de Yucatán, estamos hablando del 10 por ciento a nivel nacional”, indicó.

“Tenemos también 47 aceleradoras de alto impacto reconocidas a nivel nacional y cuatro están en este estado. Eso nos da una dimensión de qué tan activo es la entidad en temas de emprendimiento. El Instituto Yucateco del Emprendedor es uno de los actores más activos a nivel nacional. Este estado tiene una infraestructura sólida y muy activa en temas de emprendedurismo. Hoy en México es más fácil que nunca emprender”, expuso.

Cada vez hay más emprendedores

Refirió que “el emprendimiento en México es hoy más activo y dinámico que nunca, ya que desde la creación del Instituto Nacional del Emprendedor en 2013 se ha incrementado la política pública de apoyo a los emprendedores y al desarrollo de nuevos negocios y del crecimiento de los existentes”.

Sobre el tema, Duque Roquero prosiguió: “No quiere decir que antes no hubiera apoyo, sino que antes había menos articulaciones en el ecosistema emprendedor. Hoy está compuesto con un sinnúmero de actores, que no es nada más el gobierno, que no son solo los emprendedores, sino que cada vez más la iniciativa privada, a través de las universidades, incubadoras de negocios, incubadoras, aceleradoras, bancos, fondos de inversión, gobiernos estatales y locales, cámaras (empresariales), todos son actores muy activos del ecosistema emprendedor en México; y eso hace que los emprendimientos sean cada vez más exitosos”.

“Emprendedores siempre han existido, lo que ha incrementado es la creación de nuevos negocios. En el Inadem hemos apoyado, en lo que va de la administración, a cuatro millones 200 mil emprendedores y empresas a través de esquemas de financiamiento y de capacitación, asistencia técnica, desarrollo empresarial, entre otros”, finalizó.

Eduardo Uc