Educación financiera: ¿Cómo saber si utilizo mal mi dinero ?

Ya pasó el furor de las fiestas decembrinas y comienza a llegar la “cruda” realidad de la cuesta de enero, con ello comienzas a cuidar un poco más el dinero aunque en realidad hay hábitos que no terminamos de eliminar.

Estos hábitos son los que consciente o inconscientemente no provoca hacer mal uso del dinero, por ello, ante ello, los expertos financieros de BBVA nos dan una serie de consejos para evitar continuar este 2023 con estas malas prácticas.

Ahora para cambiar algo, primero hay que detectar dónde está el error y estos son los signos de alarma.

Signos con los que te darás cuenta sí estás usando mal tu dinero

El mal uso del dinero se refiere a los malos hábitos que desarrollaste sin notarlo, y que ahora están moliendo tus finanzas poco a poco. Estos son algunos indicadores de una gestión financiera a mejorar:

Sueles hacer muchas compras por simple impulso

Lo ves, lo compras, y luego aplicas la clásica frase: "para eso trabajo".

El problema es que muchas veces esas cosas terminan arrumbadas en una esquina o las guardas en el clóset y se te olvida que las tenías.

Evita terminar tu mes con gastos innecesarios e identifica las compras por impulso: que generalmente son aquellas hechas cuando estás irritable, feliz o triste, no sabes exactamente cuándo y dónde usarás el producto o servicio que compras, se sale de tu presupuesto, y no te detienes a evaluar sus pros y contras.

No le sacas un verdadero provecho a tus compras

Hablando de las compras impulsivas, ya que las haces realmente no aprovechas lo que compraste con ese dinero que tanto te costó ganar.

Por ejemplo, si compraste una bolsa, pero se te olvida sacarla a la calle, pagaste esa membresía del gimnasio y después de la primera semana dejaste de ir, o no has usado esos lentes de sol, es otro signo de que caes en gastos innecesarios; pero sobre todo, de que te falla hacer rendir más tu dinero.

No te importa ver ofertas o comparar precios

Que no te de pena preguntar por las ofertas en hoteles o tarjetas de puntos en librerías, cines, cadenas de restaurantes, ¡lo que se te ocurra!.

Muchos negocios buscan generar fidelidad en sus clientes al ofrecer promociones interesantes, y a tu cartera no le vendría mal comprar cosas en oferta de vez en cuando.

¡Investiga promociones y compara costos sin pena y haz rendir tu dinero!

¿Cómo evitar malgastar mi dinero?

Mentalízate para hacer concesiones. No es que renuncies a los placeres hoy, sino que le des prioridad a unos y quites o reduzcas los que no aportan demasiado. Y claro, recuerda que es muy importante:

Ahorra, ahorra, ahorra. Crea metas de ahorro en tu app del banco y guarda dinero con un propósito en mente: un viaje o el enganche de un auto. Ahorrar con metas claras te ayudará a sentir que no estás "renunciando" a tu dinero, sino guardándolo para el momento correcto.

Depura gastos y servicios con mano dura. Borra tu suscripción a servicios de streaming, videojuegos o servicios que utilices poco o nada. También prueba vender ropa u otros objetos que no uses, buscando ganar un dinerito extra. Cuesta despedirse de las cosas, pero si no te aportan nada, es mejor eliminarlas y hacer espacio a otras mejores.

No te olvides de invertir. Pon tu dinero a trabajar con diferentes productos financieros que pueden ser de muy bajo riesgo. Y sí, son accesibles a jóvenes, e incluso puedes comenzar desde montos muy bajos para que vayas avanzando poco a poco.

Existen otros métodos para dejar de malgastar tu dinero, pero estos serán tu guía inicial, ¡sí se puede este 2023!

