Economía sana depende de la mujer

Con una gran experiencia como contador público certificado, ex funcionaria y ex presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Laura Cervera Urtiaga recomienda a las mujeres que son las encargadas de cuidar la economía familiar planear los gastos de la semana o la quincena para evitar el desfalco.

¿Cómo ahorrar si el salario no alcanza?

Esto se debe a que tenemos gastos “hormiga” que hacemos de manera voluntaria o involuntaria y van mermando nuestra capacidad de pago; sucede en todos los niveles porque no tenemos educación financiera.

¿Cómo se pueden detectar esos gastos?

De la manera más simple, si es de las personas que cuando cargan gasolina aprovechan para comprar algo en la tienda de conveniencia, o si le gusta pasar a comprar un café antes de llegar a la oficina, o prefiere unas galletas o sale a almorzar o compra cigarros, dulces, o lo que sea, debe añadir a su lista de gastos todos esos pagos. Qué pasaría si ahorraramos ese dinero, nos sorprenderíamos de cuánto estamos gastando adicionalmente.

¿Mencionaba que sucede en todos los niveles?

Las personas que utilizan tarjetas de crédito también cometen errores al no darle un buen manejo. Si compra una blusa porque está en rebaja y la paga con tarjeta, habría que tener cuidado de saldar todo su crédito para evitar el pago de intereses, ya que de no hacerlo así está gastando dinero extra. Peor aun cuando solo se paga el mínimo que requiere el banco porque no abona a su cuenta y su deuda sigue creciendo.

¿Por eso tienen tanto dinero los bancos?

Sí, porque de los millones de usuarios de tarjetas de crédito sólo un 10 por ciento paga su deuda total antes de su fecha de corte; es decir que el 90 por ciento de los deudores pagan intereses, y más grave cuando se cae en morosidad.

¿En el terreno profesional, cómo ve a los emprendedores, saben que hay que pagar impuestos?

Algunos sí, otros prefieren ver qué pasa, cómo les va. Cuando el emprendedor tiene más preparación aumentan sus posibilidades de éxito. Lamentablemente el 70 por ciento fracasa en un plazo de tres años, el 30 por ciento logra traspasar esa línea y saben que deben cubrir la parte fiscal.

¿Considera que el Régimen de Incorporación Fiscal ha cumplido su función?

Bueno, en realidad eso le corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), no tengo las estadísticas de si ha aumentado el número de contribuyentes, pero ya cumplimos cinco años y los beneficios que ofrece los han disfrutado muchos pagadores de impuestos.

¿Considera que era mejor el Régimen de Pequeño Comercio (Repeco)?

Más fácil definitivamente. El RIF es más complicado porque no todos los contribuyentes tienen acceso a internet y eso complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿La miscelánea fiscal es un reto para todos los contadores?

Sí, les obliga a estar actualizados constantemente, pero eso es un beneficio para el empresariado porque tienen la garantía de que sus obligaciones fiscales estarán al día.

¿Qué consejo les daría a las mujeres?

Que cuiden los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Es decir que eviten los gastos “hormiga”, que ese dinero se vaya al ahorro y quedarán realmente sorprendidas.

¿Hay alguna cantidad fija que se deba ahorrar?

Lo recomendable es el 20 por ciento del salario. Ese dinero es sagrado, sirve para las contingencias, para planear viajes, compras, para todo, Lo mejor es gastar cuando se tiene, cuando no comprometemos lo que aun no hemos cobrado y ese es el error de muchas personas, planean sus pagos cuando aún no han recibido el dinero.