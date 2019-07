Dólar Hoy: Precio y tipo de cambio viernes 12 de julio de 2019

Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este viernes 12 de julio en un precio promedio de 19.27 pesos a la venta y en 18.56 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México.

BBVA México vende el dólar en 19.49 pesos, mientras que Banamex lo ofrece en 19.55 pesos y Banorte en 19.40 unidades.

El peso mexicano se apreció en su sesión previa de este jueves frente al debilitamiento global del dólar por expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos y la bolsa escaló tras una jornada volátil que puso fin a dos sesiones consecutivas de pérdidas.

Sin embargo, las ganancias podrían borrarse tras el análisis de Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) en donde revela que la economía mexicana ha caído en una recesión técnica, ya que en su primer semestre el PIB se contrajo y se proyecta otra baja para el segundo trimestre dek 2019.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó en su rueda matutina de este viernes 12 de julio que él no ve una amenaza de recesión en la economía.

"No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes?", reclamó.