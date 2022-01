Diversos bancos están “cazando” a los cuentahabientes de Banamex

La salida de Citigroup ha dejado en incertidumbre a los clientes de este banco/Foto: Forbes

Ahora que los cuentahabientes de Banamex se encuentran en la incertidumbre después de que se anunció que el banco será vendido por Citigroup, otros bancos “de la competencia” están a la “caza” en redes sociales, puesto que sus ejecutivas están ofreciendo promociones si estos clientes se cambian de banco.

Luego de 21 años de haber comprado el 99.99% de Grupo Banamex, Citigroup anunció su salida de los negocios de banca de consumo en México, Asia y Europa. Esto quiere decir que están saliendo de los negocios que brindan servicios a personas físicas tales como cuentas de ahorro, hipotecas, cuentas de débito y crédito, préstamos y otros servicios que ofrece el banco.

No obstante, los clientes de Banamex que tienen cuentas o Afore en esta institución por ahora no se verán afectados por esta venta. Por lo que quienes tienen nómina, cuenta de ahorro o deuda en esta institución financiera no deberían preocuparse.

Clientes de Banamex ya piensan en cambiarse de banco

Muchos cuentahabientes están pensando en dejar el banco/Foto: El Financiero

A pesar de que Citibanamex ha anunciado que no pasará nada con sus clientes y que todo sigue operando con toda normalidad, muchos cuentahabientes han buscado en redes sociales otras opciones entre las que destacan: recomendaciones para afores, cuentas de ahorro y otros servicios.

En respuesta a esto, trabajadores de Bancomer, Santander y otras financieras están ofreciendo asesorías y cambios para cuentahabientes en los comentarios, dejando además referencias sobre las instituciones para las que laboran.

Asimismo, los comentarios incitando a salirse de Banamex por parte de los mismos clientes no se han hecho esperar, pues algunos usuarios contaron sus malas experiencias y aseguraron que es mejor salirse lo más pronto posible.

La venta de Citibanamex ha generado preocupación

El banco promete que no habrá consecuencias para sus clientes/Foto: El Sol de Puebla

Aunque muchos clientes empiezan a buscar opciones, hay quienes opinan que hay que mantener la calma y esperar. Sin duda, como sucedió en 2016 tras anunciar el cambio de nombre a Citibanamex, la decisión de Banamex está movilizando a sus clientes en busca de “mejores opciones”, tras el miedo de perder sus cuentas y ahorros, como mencionamos en La Verdad Noticias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!