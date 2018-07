Deuda pública del gobierno es insostenible

El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz Infante, informó que la deuda pública del gobierno federal ha alcanzado niveles insostenibles y existe la posibilidad de que todavía aumente hasta 14 puntos porcentuales en los próximos tres años. Esto se debe en parte a las bajas expectativas de crecimiento económico que se habían estimado para los años siguientes.

La deuda pública federal pasó de 37.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 a 46% en 2017. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), aumentó 8.8 puntos porcentuales del PIB en cinco años.

Las estimaciones en el reporte de finanzas y deuda pública de mayo 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntan a que el el SHRFSP alcance 45.5% del PIB al cierre del 2018.

“Es importante resaltar que la deuda es insostenible, el año pasado se utilizaron remanentes del Banco de México para reducir el endeudamiento, pero si el PIB no crece la deuda no se va a mantener a ese nivel”

Durante la administración de Enrique Peña Nieto el endeudamiento fue destinado al gasto corriente y no a la inversión de infraestructura.

“La tendencia incremental fue brutal de un crecimiento similar al de López Portillo, creció mucho, no se destinó a crecimiento de infraestructura entonces no me parecí que hubiera, y creció respecto a premisas equivocadas”