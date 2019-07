Desempleo en México es cuatro veces mayor a lo reportado oficialmente: OTD| Salamanca Arroyo Alonso

Mientras que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se reporta la cifra de los mexicanos que no tenían trabajo y estaban en búsqueda de uno, hasta la semana en que se levantó la investigación, el Observatorio del Trabajo Digno (OTD) advierte que existe un importante sector que no se contabilizó, pues al no encontrar trabajo desistió en su búsqueda.

La cifra oculta de la que habla la OTD es la población dispuesta a trabajar, pero que ya no busca una vacante “porque no tiene expectativas de conseguirla”. Así, la tasa de desocupación se elevaría a un 12 por ciento, desde el 3.5 por ciento reportado oficialmente. En otras palabras, en México habían 7.7 millones de personas que no encontraron trabajo al iniciar el sexenio, no solamente los 1.8 millones que se publicaron.

De acuerdo con la medición del Observatorio, de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la tasa de desempleo oficial al cuarto trimestre del 2018, excluyó a 5.8 millones de personas disponibles que ya no buscan un trabajo.

La ENOE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de personas desempleadas fue de 4.9 por ciento, sin embargo, según la metodología del OTD, la tasa alcanzaría hasta un 15 por ciento, esto representa más de 8.6 personas desempleadas.

En el caso de Felipe Calderón, las cifras fueron relativamente mejor, pues a finales del 2006 se registró un 3 por ciento, aunque el observatorio indica que la tasa real era de 13 por ciento.

La ENOE informó en su documento correspondiente a mayo, que la informalidad bajó un 0.6 por ciento hasta el 56.4 por ciento de las personas económicamente activas. PEro el trabajo precario se disparó hasta un 19 por ciento desde un 16%, según la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO).

El indicador incluye a las personas que laboran menos de 35 horas semanales por razones ajenas a ellas, las que laboran más de ese tiempo y ganan menos de un salario mínimo y las que trabajan más de 48 horas a la semana percibiendo hasta dos salarios mínimos.