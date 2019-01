Desabasto de gasolinas hace racionar su venta

Luego de la confirmación del desabasto de combustible en varias partes del país, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) dijo que la venta se podría limitar a la venta de diez litros por auto.

Pero ¿cuál es la razón del desabasto?

Los inventarios se encuentran en “cero” y no se está recibiendo combustible de la refinería de Salamanca. El problema no es por las pipas de reparto de Petróleos Mexicanos (blancas), si no que no hay producto en los tanques de almacenamiento de Pemex.

Resulta insuficiente dar cumplimiento de los embarques de la estaciones de servicio, a través de pipas PR que provienen de la terminal Tapeixtles de Manzanillo, Colima”, destacó Amegas.

Crisis se vive en Guanajuato por falta de combustible.

Mediante un comunicado se ha pedido a los empresarios gasolineros tomar medidas en beneficio de sus clientes, como dosificar la venta. “Ahora mismo estamos en espera de que se regularice el envío por poliducto, programado primero para el Diesel y después para la gasolina Magna”.

En Celaya, Guanajuato, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó que más de la mitad de las gasolineras no cuentan con combustible para abastecer a los automotores en esta ciudad.

En Comonfort los habitantes han tenido que acudir a gasolineras incluso de San Miguel de Allende para cargar combustible en garrafas y aseguran que desde hace aproximadamente una semana se ha presentado desabasto en dicho lugar.