Derrama Económica de 13 mil millones de pesos espera que deje el 2018; Michel Salum

El sector de comercios y servicio espera superar en un siete por ciento los 12 mil millones de pesos que se obtuvieron en la temporada navideña del año pasado, por lo que se espera alcanzar una derrama de 13 mil millones para este 2018.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, Michel Salum Francis, dijo que es un pronóstico muy alentador por lo que están atentos de cómo se darán las cosas.

También informó que desde El Buen Fin comenzó la mayor venta de diciembre, donde se dejo una derrama de 6 mil 800 millones en tan sólo cuatro días, por lo que se espera que en diciembre se alcance la meta de los 13 mil millones.

Michel Salum, Presidente de la Canaco

Por otro lado, con respecto al nuevo gobierno federal y la próxima visita de la Secretaria de Energía, Roció Nahle, para tratar asuntos de suma importancia con respecto a la energía eléctrica, comentó.

“Esperamos que el equipo de trabajo del nuevo gobierno federal, sea gente capaz para resolver los problemas y sacar adelante el país, reducir la corrupción, la impunidad y el crimen que es algo que ha lesionado a todo el país, esperamos que con los subdelegados se pueda trabajar mejor, que trabajen coordinados con los municipios para que realmente el pis sea el que mejore”.

Señaló que para la reunión del 15 de diciembre hasta ahora las cámaras empresariales no están convocadas; “No estamos convocados aun para esa reunión, viene la secretaria de energía Roció Nahle, quien se entrevistara con el gobernador Mauricio Vila y los empresarios tenemos la confianza en el Gobernador, que ya conoce muy bien el tema y la problemática, además que ha puesto mucho de su parta para resolver el problema de la energía en el estado, nos representara muy bien, a parte esperamos que la secretaria venga con una propuesta buena”

Dijo que lo que se quiere es revertir las tarifas, no que las condonen con un 15 por ciento, pues si te suben un 300 por ciento y te bajen el 15 no es ayuda realmente, “ahorita están comprometidos costos de las empresas, y con mucho riegos los empleos, incluso de empresas porque se volvió hoy por hoy el primer costo más elevado de un negocio, de hecho ya tenemos empresas que han cerrado, por lo que urge resolver lo de las tarifas eléctricas en Yucatán, mucha gente está dejando de tener surtido en sus tiendas debido a esto, por eso urge que se revierta porque el 15 por ciento no sirve para nada, si la inflación del año pasado es del 4.7 y este año se espera un 5.5, es ilógico los incrementos” Finalizó.

_Eliza Ongay