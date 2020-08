Decenas de hoteles cerrarán antes del 2021 por baja ocupación tras la pandemia

Ante la baja ocupación hotelera que se reporta a nivel nacional derivado de la pandemia del nuevo coronavirus, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) visualizó que antes de que finalice el 2020, decenas de establecimientos de alojamiento se verán obligados a cerrar definitivamente y otros harán una suspensión de labores hasta el 2021.

Hoteles reportan baja ocupación por pandemia

Cifras presentadas por la Asociación indican que durante los primeros meses de la contingencia sanitaria la ocupación hotelera se situó entre 5 y 15 por ciento. En el mes de junio, llegó a 28 por ciento, cuando ese indicador era cercano al 60 por ciento en el mismo mes del año pasado.

Ante los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud, los hoteles no deben superar el 30 por ciento de su ocupación para evitar riesgos de contagios de coronavirus. Ante esta medida sanitaria, algunos establecimientos han optado por no abrir sino hasta el siguiente año, por sus costos de operación que no alcanzan a ser cubiertos con una presencia de turistas tan limitada, abundó la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

El organismo consideró que, de no darse una mejoría en los niveles de ocupación, muchos hoteles se verán obligados a cerrar, con la consecuente pérdida de empleos en los meses siguientes. Destacó que por el momento se desconoce la cifra exacta de los establecimientos que cerrarán de manera definitiva, pero enfatizó que serán varias decenas.

Actualmente el sector hotelero está conformado por 23 mil establecimientos de hospedaje a escala nacional, lo que se traduce en cerca de 850 mil habitaciones. De ese número, cerca de 85 por ciento comprende hoteles independientes, que no pertenecen a una marca o cadena.

Los servicios de hospedaje representan 30 por ciento del producto interno bruto turístico, sólo por detrás del sector restaurantero, con 14 por ciento.

Los empleos generados por la industria hotelera representan casi 9 por ciento de las plazas de la actividad turística. Cerca de 210 mil directos son fuente de ingreso para familias que dependen de ese sector.

En la asociación se agrupan establecimientos de cinco estrellas, gran turismo y categoría todo incluido, así como los hoteles de una o clases especiales. Cerca de 80 por ciento de sus agremiados son micro, pequeñas y medianas empresas.