¡Cuidado con las monedas falsas! Sigue esta guía para detectarlas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre a existencia de monedas falsas que circulan al igual que los billetes, por lo que es importante estar al pendiente de cualquier anomalía para identificarlas

A través de una infografía publicada en su cuenta de Twitter, el organismo hizo un llamado a estar atentos ante cualquier diferencia en note en peso, diámetro o espesor, para reconocer las monedas apócrifas.

¿Te dieron una moneda y dudas de su autenticidad? Aprende a reconocer una moneda verdadera y una falsa con las siguientes recomendaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra el observar con detalle el ensamblaje en las monedas bimetálicas de uno, cinco y 10 pesos auténticas, pues al tacto no debe percibirse ningún borde entre ambos metales, pues el anillo periférico ensambla de forma perfecta con el centro.

El organismo aclaró que el borde o canto de las monedas puede variar entre liso, con ranuras paralelas o pueden encontrarse algunas que combinan ambas opciones. Sin embargo, éstas no deben mostrar rebabas o anomalías de otro tipo y deben sentirse lisas al tocarlas. En caso de que se sienta algo extraño el usuario debe dudar de su procedencia.

También es importante prestar especial atención al color único de las monedas, que no cambia con el paso del tiempo y permanece igual durante todo su periodo de vida. En México, las monedas no llevan recubrimiento, ni chapa metálica o pintura sobrepuesta, que resulte en la degradación de su color, es decir, que no se decoloran con los años.

Lo que sí es normal es el desgaste natural y disparejo, debido al uso diario, por eso se debe mirar cuando una moneda presente un desgaste homogéneo o le falte nitidez general en el grabado, entonces seguramente se trata de una moneda falsa.

