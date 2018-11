Cuida el aguinaldo la cuesta de enero sí cuesta y cuesta mucho a la economía.

Diciembre no esta a nada de llegar y con él el aguinaldo, pero la mercadotecnia está diseñada para que lo gastes y no pensar en tu economía, sin embargo recuerda que el aguinaldo es el producto de un año trabajado por lo que no lo debes desperdiciar.

Para aprovechar de la mejor forma este valioso dinero que nos llega a final de año es importante que no se adquieran productos que no son necesarios y luego es difícil hacer frente a la cuesta de enero.

Lo que normalmente se debe hacer es lo mejor es pensar en no tener en cuenta ese dinero, o sea, evitar tocarlo.

Otro forma de hacer rendir el aguinaldo es dividir el aguinaldo en sobres, anotar en cada uno de ellos algo en que se quiera usar ese dinero: regalos, enganches, fiesta, entre otras cosas, después dividir el dinero de manera justa.

El aguinaldo es un obsequio propio que se trabaja durante un año.

Algo que sin duda suele pasar es que es que los amigos comiencen a prestarnos dinero, por lo cual es importante decir “no” y en caso de ser necesario sólo debe ser una parte, un monto que no cause problemas más adelante.

Es verdad que suele pasar que al ser fechas navideñas comencemos a sentirnos como Santa Claus queramos hacer regalos a todos los familiares y amigos, pero esto es algo a lo que no se debe recurrir ya que el aguinaldo se evapora.

Todo esto se ve reflejado en la llamada 'cuesta de enero', que no sería una pesadilla si se aprendiera de la historia. Si recibes aguinaldo este te puede ayudar a que comiences bien el mes de enero desde diciembre.

Finalmente se debe tener claro que el aguinaldo es un premio ‘bien ganado’, por lo cual es necesario asarlo de manera sabia y disfrutarlo.