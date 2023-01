¿Cuánto es lo máximo que se puede depositar en BBVA?

¿Tienes una tarjeta de BBVA y quieres saber cuánto es lo máximo que te pueden depositar? En La Verdad Noticias te revelamos lo que debes saber al respecto.

Primero hay que considerar que el límite de depósito podría variar dependiendo del tipo de cuenta que tengas, esta podría ser de nómina, de débito, crédito como la BBVA Azul, etc.

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que independientemente de tu tipo de cuenta, la Ley del ISR (Impuesto Sobre la Renta), establece que el monto máximo para depositar o recibir dinero en efectivo a cuentas bancarias es de 15 mil pesos mensuales, pues al superar este monto, las instituciones financieras deben de reportar al SAT estas operaciones, esto no significa que no se podrán hacer depósitos mayores a esa cantidad, sino que el banco deberá alertar al SAT para que te hagan el debido cobro de impuestos.

¿Cuánto es lo máximo que puedo tener en mi tarjeta de débito BBVA?

El monto de depósitos y retiros depende de la tarjeta BBVA que tengan los clientes.

Tal como hemos indicado, el monto máximo que se puede depositar en la tarjeta de debito BBVA variará dependiendo de la cuenta que tengas, por ejemplo en la Cuenta Digital (Libretón Básico) queda de la siguiente manera:

Opción básica: Depósitos mensuales de hasta 3 mil UDI, es decir aproximadamente, 22962.74 pesos.

Opción avanzada: Depósitos mensuales de hasta 30 mil UDI, aproximadamente 22,9627.41 pesos.

Cabe indicar que los UDIS son las Unidades de Inversión, es decir, unidades de valor que establece el Banco de México para solventar las obligaciones de los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero. El valor de las UDI al 4 de enero es de 7.65 pesos.

¿Qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito BBVA?

BBVA no cobra comisión por no usar la tarjeta de crédito

Aunque muchos bancos cobran comisión por no usar tu tarjeta de crédito un mínimo de veces al mes, esto no ocurre con BBVA México, pues no cobra comisión por no usar la tarjeta de crédito, sin embargo debes tener en cuenta que deberás estar al corriente con tus pagos para evitar problemas en el futuro y cobro de comisiones de BBVA por no pagar a tiempo.

