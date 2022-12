¿Cuánto cuesta una cerveza en México 2022?

A partir de este 12 de diciembre, el precio de la cerveza en México tendrá un nuevo aumento como resultado de la inflación, según anunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) y en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

Datos del Inegi muestran que la cotización de la cerveza se incrementó 11.2% durante septiembre de este año en comparación con igual mes de 2021, lo que significó la mayor variación en más de 12 años.

La cerveza, al igual que muchos otros bienes de esta categoría, ha resentido los efectos de los altos precios, sobre todo de los insumos que sirven para su producción, como la malta, el agua, el lúpulo, la levadura y el azúcar.

Por tratarse de una de las bebidas más populares entre los paladares mexicanos, el incremento de su precio se ubica por encima de otros productos como el vino, el ron y el tequila. Solo el brandy tuvo un aumento que superó a la chela, al reportar una variación de 11.6% anual en septiembre, la más alta en prácticamente 22 años.

¿Cuánto cuesta una cerveza en México?

De acuerdo con el Inegi, algunas de las presentaciones de cerveza más caras durante septiembre se hallaron en Cuernavaca, Morelos; Colima, Colima; Guadalajara, Jalisco; Veracruz, Veracruz, y Cancún, Quintana Roo.

Por ejemplo, la cerveza artesanal Insurgente, en botella de 355 mililitros se ofreció en 232.78 pesos en Cuernavaca, Morelos. La segunda cerveza más costosa para el bolsillo del consumidor fue en Colima, Colima, donde se tuvieron que desembolsar 126.76 pesos por una Colimita clara artesanal, en botella no retornable de 355 mililitros. Otros precios:

Corona Extra Lata de 355 mil.: 14 pesos.

Tecate original lata de 473 ml.: 20 pesos.

Victoria oscura mega 1.2 l.: 35 pesos.

Modelo especial lata 355 ml.: 14.58 pesos.

Indio botellita 1.2 l.: 31 pesos.

¿Dónde está más barata la cerveza?

Su precio tuvo el mayor incremento en 2022.

México no es de los países con mayor consumo per cápita, pese a sí ser de los que más producen y el mayor exportador. En Nayarit se encontró la botella de 355 mililitros más barata. Se trata de una Corona Clara Light de solo 17 pesos. Pero en Toluca, Estado de México, no se quedan atrás, pues en ese sitio se pudo encontrar una Victoria oscura en igual, 17 pesos.

¿Cuáles son los países que más toman cerveza en el mundo?

Los países con el mayor consumo de cerveza en el mundo son República Checa, Austria, Polonia, Rumania, Alemania, Estonia, Namibia, Lituania, Eslovaquia e Irlanda. México ocupa la posición 24, de acuerdo con Kirin Brewery Company, firma especializada en la industria cervecera.

El precio de esta bebida alcohólica registró un incremento en septiembre pasado, pero será a partir de este 12 de diciembre que las bebidas de Grupo Modelo registraron un nuevo incremento, lo que representa el mayor aumento en el precio de la cerveza en México 2022.

