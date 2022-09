¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch?

Son varias las razones por las que una persona podría querer comprarse una Nintendo Switch, en primer lugar, funciona como una consola portátil, en segundo lugar, sus controles se pueden desmontar para que utilices tu televisor como pantalla y en tercer lugar, no solo es individual sino que puede ser utilizado por toda la familia, ahora bien, ¿sabes cuánto cuesta?

Habiéndose lanzado en el 2017 por el precio de $299 USD y lamentablemente $9,999 MXN en México, hoy en día puedes adquirir una Nintendo Switch por un precio que ronda entre los $5,899 MXN y los $7,499 MXN en plataformas como Amazon y Mercadolibre.

¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch lite?

La diferencia entre una Nintendo Switch y una Nintendo Switch lite, radica en que esta última no se conecta a la televisión, en otras palabras, no es híbrida como la otra, además de que es ligera y no todos los juegos son compatibles con esta versión. Su precio es más moderado pues esta consola la puedes adquirir por un precio aproximado de $3,835 MXN.

¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch oled?

La Verdad Noticias te informa que una Nintendo Switch oled la puedes comprar por un precio aproximado de $7,326 MXN. La diferencia entre la oled y la estándar radica en que su memoria pasa de ser de 32GB a 64GB, cuenta con un puerto para conexión por cable y pocas mejoras internas.

¿Cuántos juegos hay para la Nintendo Switch?

Nintendo Switch cuenta con más de 500 juegos de distintos géneros como acción, aventura, carreras, educativos, de entretenimiento, de estrategia, de rol, multijugador y más; cabe mencionar que mientras algunos de estos son completamente gratuitos, hay otros que sí cuestan.

Ahora que ya sabes cuánto cuestan las consolas de Nintendo Switch, ¿cuál te llama más la atención?

