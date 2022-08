¿Cuánto cuesta en México tener un hijo en 2022? Esto dijo la Condusef

¿Cuánto cuesta en 2022 tener un hijo en México? Esto dijo la Condusef

Si estás pensando tener un hijo, o los planes no salieron como esperabas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer cuánto te costaría esta importante decisión.

La institución reveló que se necesitan cerca de 260 mil pesos para solventar los nueve meses de gestación y los siguientes nueve primeros de vida del bebé. De esa cantidad el 23 por ciento (aproximadamente 60 mil pesos) se invierten en productos básicos como pañales, kit de higiene –crema, toallitas húmedas o talco–, ropa de recién nacido, una bañera, entre otros.

Las visitas al médico pediatra, cursos y ropa de maternidad suben hasta 15 mil pesos. Además, los precios por el parto oscilan entre los 15 mil y 30 mil pesos, que puede alcanzar los 47 mil si es por cesárea.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que las familias mexicanas destinan alrededor del 30% de sus ingresos en la crianza de los hijos, mismos que hasta la edad de 18 años pueden requerir el equivalente a 365 mil pesos, sin incluir costos por educación o salud.

Esto dice la Condusef sobre cuánto costaría tener un hijo

Estos precios son aproximados a antes de los momentos de crisis e inflación que se viven en 2022, por lo que el costo de tener hijos podría duplicarse dependiendo de las necesidades, privilegios y zonas en las que se vive.

Financer.com, un recopilador de datos de bancos, prestamistas y otras compañías financieras, también dieron a conocer su presupuesto de cuánto costaría tener un hijo en 2022.

Esto dijo Financer.com que cuesta tener un hijo en 2022.

¿Qué métodos anticonceptivos puedo utilizar?

Si has decidido que no es el momento de tener hijos o simplemente no están en tu plan de vida, te dejamos los métodos anticonceptivos recomendados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo para evitar embarazos sino para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).