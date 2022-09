¿Cuánto cuesta el iPhone 6 en México?

El iPhone 6 es uno de los teléfonos inteligentes más económicos que puedes encontrar hoy en día con respecto a la marca Apple. ¿Ya sabes cuánto cuesta? Un modelo de 32 GB lo puedes adquirir por un mínimo de MXN 2,773 y un máximo de MXN 6,500.

Eso sí, reacondicionado, porque nuevos ya no hay en el mercado. Si deseas adquirir uno, lo puedes hacer en las plataformas de Linio MX por MXN 2,773, MXN 3,308 y MXN 6,500 respectivamente, o por Mercadolibre por MXN 2,099.

¿Cuánto cuesta el iPhone 6 usado?

¿Cuánto cuesta el iPhone 6 usado?

Al día de hoy, un iPhone 6 usado, lo puedes adquirir en la plataforma “segundamano” por MXN 1,500, MXN 1,980 y MXN 2,500, dependiendo del vendedor al que le quieras comprar tu producto.

Te puede interesar: iPhone 14: Este podría ser su precio en México según filtración

¿Qué pasó con los iPhone 6 en el 2021?

¿Qué pasó con los iPhone 6 en el 2021?

A finales del año 2021, este teléfono se volvió lo que algunos dirían: “obsoleto”; para empezar, salió de circulación para que la marca de iPhone se pudiera enfocar en la fabricación de sus más nuevos dispositivos y para terminar, dejó de recibir actualizaciones desde dos años antes de que se descontinuara, aunque claro, ¿quién hoy en día conserva sus celulares por más de 7 años?

¿Cuánto tiempo dura el iPhone 6?

¿Cuánto tiempo dura el iPhone 6?

La vida útil de un iPhone, incluyendo el iPhone 6 que salió al mercado en el año 2014, oscila entre los 5 y los 7 años, posterior a este tiempo, estos dispositivos de gama alta dejan de recibir actualizaciones.

Razón por la que si lo que necesitas es estar a la vanguardia, ya no te convendrá tener uno, pero si lo que quieres es aprovechar sus características, mismas que te hemos compartido en otras notas informativas de La Verdad Noticias, no hay por qué no darle la oportunidad, sobre todo ahora que ya sabes cuánto cuesta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!