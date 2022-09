¿Cuánto costaba un Bitcoin en 2010?

Han pasado 14 años desde que el Bitcoin salió a la luz en el año 2008 y su precio de hoy en día es de 20,174.70 dólares, pero… ¿cuánto costaba en el año 2010?

Para ese tiempo, apenas se comenzaba a hacer reconocida esa criptodivisa, sin embargo, sí fue lo suficientemente válida para que el 22 de mayo de 2010, una persona pudiera realizar el pago de 2 pizzas por bitcoins por 10,000 Bitcoins equivalentes a 42 dólares.

En cuanto a su valor, durante los primeros meses del año llegó a valer 0.0042 dólares y fue para noviembre cuando llegó a su valor máximo de ese año, es decir, 0.5 dólares.

¿Cuánto costaba un Bitcoin en 2010 en pesos mexicanos?

Tal y como te hemos informado en La Verdad Noticias, para el 2010, el Bitcoin había llegado a un precio máximo de 0.5 dólares y como en ese año el dólar se encontraba en los 12.87 pesos mexicanos, se podría decir que en el 2010, un Bitcoin costaba 6.435 pesos mexicanos.

¿Cuál era el precio del Bitcoin cuándo salió?

Cuando el dominio de Bitcoin.org se creó en el 2008, la propuesta de criptomoneda no tenía valor alguno, puesto que aún no se había empezado a utilizar, no obstante, durante la primera transacción que se realizó entre Satoshi Nakamoto y el criptógrafo Hal Finney en el 2009, su valor fue de 0,00076 dólares.

¿Cuál es la persona con más bitcoins en el mundo?

Aunque no lo creas, el mayor poseedor de Bitcoins en el mundo es precisamente su fundador anónimo Satoshi Nakamoto, de quien se estima que tiene en su poder la cantidad de 1.1 millones de Bitcoins, que en equivalencia a dólares serían más de 22,192 millones y en pesos mexicanos serían más de 442,674 millones, esto tomando en cuenta su valor al día de hoy, el cual es de $20,174.70 USD.

Ahora ya sabes un poco más sobre los Bitcoins.

