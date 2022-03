¿Cuándo es la fecha límite para el reparto de utilidades este 2022?

Conoce un poco más sobre este derecho que tienes como trabajador/Foto: OCC Mundial

Recibir utilidades es un derecho constitucional de la población trabajadora, que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando éstas se generen.

Existen fechas límite en las que se entrega este dinero. En caso de que se incumpla la fecha que te daremos, siempre puedes acudir a las autoridades para levantar una denuncia.

De acuerdo con la página del gobierno de la CDMX, para las empresas (personas morales), la obligación se genera a partir del primer día hábil de abril y hasta el último día hábil de mayo. Mientras que para personas físicas, el pago de utilidades comienza el primer día hábil de mayo al último día hábil de junio.

¿Dónde denunciar si una empresa no paga utilidades?

Si a tu empresa le corresponde realizar este pago, pero no lo hace, puedes denunciar/Foto: El Financiero

Si tu empresa generó utilidades, pero no te las quiere pagar, puedes acudir Ante la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje en la Ciudad de México, para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las utilidades, se obtienen de las ganancias totales de la empresa, se reparten igual entre todos los colaboradores y se toma en cuenta los días trabajados por año.

Si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que quienes presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a las utilidades, no todas las empresas las entregan.

¿Cuáles son las empresas que no están obligadas a repartir utilidades?

Algunas empresas no deben hacer este reparto/Foto: BIM

El siguiente tipo de empresas están exentas de pagar utilidades a sus empleados:

Empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento.

Empresas nuevas que se dediquen a la elaboración de un producto novedoso.

Empresas nuevas de la industria extractiva, durante el periodo de exploración.

Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes.

IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!