¿Cuáles son las principales quejas contra los Afores? esto dice Condusef

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) como su nombre lo indica, son las dependencias que se encargarán de los fondos del retiro de los trabajadores, sin embargo últimamente están recibiendo una gran cantidad de críticas, por eso en La Verdad Noticias te revelamos cuáles son las principales quejas contra las afores, según Condusef.

Recientemente la Comisión Nacional para La Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó comunicado donde detalla cuales son las principales quejas que han presentado los trabajadores con sus cuentas.

Recordemos que la Afore es la Administradora de Fondos para el Retiro. Es una institución que se encarga de administrar todos los fondos para el retiro de los trabajadores que estén afiliados al IMSS o al ISSSTE.

¿Cuáles son las principales quejas contra las Afores?

Algunas de las Afores han recibido múltiples reportes

De acuerdo con la Comisión, de enero a agosto del 2022, el 51% de los reportes delos Afores fueron catalogados como “solicitud de trámite no atendida o no concluida”, el segundo problema con 9% de reclamos fue clasificado como “separación de cuentas no concluida o no atendida”, le sigue la “Unificación de cuentas no atendida o no concluida” con el 7%, posteriormente “inconformidad con los saldos” con el 5%, y finalmente “inconformidad con el monto de retiro liquidado” con el 4% de los reclamos.

Así mismo, según la comisión, en el periodo indicado se registraron más de 4 mil 408 quejas. La Afore que tiene más quejas reportadas es Principal, le sigue Pensionissste, Invercap, Afore XXI Banorte. Mientras que las que presentan menos reportes son Afore Azteca, Citi Banamex, Afore Coopel.

Por otro lado, las instituciones que más resuelven las complicaciones a favor del usuario son InverCap Afore, Afore Coopel, Inbursa y Sura.

¿Cuál es la mejor Afore según la Condusef?

La Afore se encarga de administrar los fondos para el retiro

En promedio, según las calificaciones de Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) Profuturo, Sura, Coppel, Azteca, Citibanamex, PensionISSSTE son las Afores que tienen los mejores rendimiento, algo con lo que Condusef está de acuerdo.

