¿Cuál es la moneda oficial polaca y su valor respecto al peso mexicano?

Con la realización de la Copa del Mundo en Qatar 2022, muchos viajeros mexicanos comenzaron a investigar los tipos de cambio en diversos países. Entre ellos, al que enfrentamos en el primer partido de presentación de la Selección Mexicana que fue Polonia.

Por tal motivo aquí te presentamos algunos detalles sobre su moneda. Aunque en Polonia todavía no se usa el EURO, siendo la moneda oficial polaca el ZLOTY (siglas bancarias son PLN) es muy fácil cambiar el dinero o pagar con tarjetas de débito o crédito. No se admite el pago con euros en tiendas, ni restaurantes, ni museos, etc.

La moneda polaca se llama ZLOTY, que significa "de oro". Sus siglas bancarias son PLN. Un zloty equivale a cien groszy (céntimos de zloty). Las monedas se dividen en 1, 2 y 5 zloty; 1, 2, 5, 10, 20 y 50 groszy. Los billetes, por su parte, en 10, 20, 50, 100 y 200 zloty.

¿Cúanto vale la moneda polaca en pesos mexicanos?

En Polonia todavía no se usa el EURO

De acuerdo con la conversión de este martes, cada Zloty vale 4.25 pesos mexicanos, lo que pone a la moneda nacional en una situación desventajosa ante la polaca.

Los billetes de zloty están señalizados para los invidentes en la parte izquierda debajo de la siguiente manera:

10 zloty - con un cuadrado

20 zloty - con un círculo

50 zloty - con un rombo

100 zloty - con una cruz

200 zloty - con un triángulo

Cambio

Es necesario cambiar euros a zlotys. Un Euro tiene un valor de aproximadamente cuatro zlotys (cifra que se encuentra en continua oscilación).

En todas partes existen oficinas de cambio llamadas "kantor", donde no cobran comisión. En grandes ciudades incluso los hay abiertos las 24 horas del día.

No es aconsejable cambiar el dinero en los kantor situados en los aeropuertos, ya que suelen cobrar comisión aparte de ofrecer el cambio menos rentable.

Se puede cambiar el dinero en bancos en su horario habitual de apertura (desde las 8-10 de la mañana hasta las 15-18.00 de la tarde) o en correos, aunque aquí también cobran comisión.

Bancos y cajeros automáticos

Los bancos abren los días laborables entre las 8-10 de la mañana hasta las 15-18 horas por la tarde ininterrumpidamente, y algunos incluso los sábados, hasta las 13.00 o 14.00 horas.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, se aceptan cheques de viaje (travellers’ check), gestionan su reposición en caso de pérdida y realizan cambio de EURO a la moneda polaca, ZLOTY (PLN).

Para realizar una transferencia o recibirla se puede hacer la gestión a través de una de las empresas como Moneybookers (transacciones bancarias a través de Internet) o Western Union.

