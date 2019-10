¿Cuál es la mejor microSD? Estas son las que más te conviene comprar y porqué

¿Cual es la mejor microSD? Estas son las que más te conviene comprar y porqué

Si no sabes ¿Cuál es la mejor microSD? y quieres comprar una que no solo te sirva sino que no se exceda en precios te decimos cual es la que más te conviene adquirir y sus características.

Sin lugar a dudas las tarjetas microSD son muy útiles cuando de almacenamiento expandido de archivos se hable, ya sea de los smartphones, las cámaras, las tablets, los videos y las fotos, pero no solo eso, también cuando quieres guardar tus juegos.

Te contamos que tiempo atrás, Engadget y Wirecutter realizaron una investigación a fondos de la mayoría de las tarjetas microSD, las cuales se encuentran a la venta y tuvieron como resultado las siguientes características y el porqué las puedes comprar sin temor a fallar o no ser lo que estás necesitando.

Para hablar de los aspectos que harían la comparación entre una y otra tarjeta microSD se tomó en cuenta lo siguiente:

En primer lugar se checó su velocidad secuencial y aleatoria, es decir la rapidez con la que se leen muchos datos, incluso es usado en las tarjetas que son utilizadas para ejecutar un sistema operativo.

Significado de los símbolos de la tarjeta SD

Capacidad, en este rubro se tomó como media la micro SD de 128 gb de capacidad, al tener en cuenta la diferencia de precios en comparación con las de 32 gb, 64 gb y 256 gb.

Así mismo se fijaron en aspectos como la garantía y el modo de Bus UHS-I, así que aquí están los resultados:

La microSD #1

La mejor microSD hasta ahora fue la SanDisk MicroSDXC para Nintendo Switch (128 GB). Esta microSD no solo es la mejor para el Nintendo Switch, incluso fue la de mejor valoración para los smartphones y tablets. Se coronó como la principal al ser la única microSD en salir con buenos resultados en todos los rubros calificados, la cual se puede encontrar en línea como en Amazon y Best Buy y sus precios van desde los $439 pesos a los $750 pesos.

La microSD #2

La que obtuvo un segundo lugar fue la microSD Samsung Evo Select (128 GB). La cual es una alternativa buena debido a la velocidad de copiado con la que cuenta, la cual es muy superior a las demás. Incluso esta microSD está en la lista de las recomendadas por GoPro y tiene un costo que va desde los $244 pesos hasta los más de $1,500 pesos.

La microSD #3

Esta que obtuvo el tercer sitio fue la SanDisk MicroSDXC para Nintendo Switch (64 GB).Si tu bolsillo anda apretado esta te permitirá ahorrarte algo de dinero, siendo esta una buena opción, aunque cabe mencionar que esta no cuenta con la potencia de las dos anteriores, por lo que es posible que cuando quieras transferir el proceso se alente, pero funciona bien, además de que tienen un precio que va de los $364 a los $676 pesos.