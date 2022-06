¿Cuál es la mejor freidora de aire según Profeco?

Los estudios de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor siempre llegan para facilitar la vida de los consumidores que están aprendiendo a elegir y como la Profeco sabe que actualmente los electrodomésticos son esenciales, realizó una investigación saber cuáles son las mejores freidoras de aire.

¿Sabías que las freidoras de aire se inventaron en el siglo XXI? Fue el inventor Fred Van Der Weij de los Países Bajos la persona a la que se le ocurrió esta idea tras querer consumir unas papas a la francesa que estuvieran crujientes sin tener que estar sumergidas en aceite, es por ello que en el 2005 la diseñó y posteriormente Philips las produjo.

Hoy en día, cocinar sano no es tan difícil como parece e incluso en La Verdad Noticias te hemos compartido recetas de comida saludable y fácil para que puedas alimentarte bien sin sufrir consecuencias en el intento. Si quieres leer el estudio, da click aquí.

¿Qué marca de freidora de aire es mejor en México según Profeco?

En el estudio realizado por la Profeco a 12 marcas diferentes, se analizaron aspectos como el consumo de energía, la seguridad, la uniformidad en la cocción, la estabilidad de la temperatura, la verificación del control de temperatura, los modos de cocción, las temperaturas declaradas máximas y mínimas, y por supuesto, el ciclo máximo de operación.

Dentro de una clasificación que incluía "bueno", "muy bueno" y "excelente", las mejores freidoras de aire con calidad de excelente fueron.

T-FAL / EASY FRY & GRILL PRECISION (EY505850)

T-FAL / QUICK FRY - FREIDORA SIN ACEITE (EY12058MX)

Te puede interesar: ¿Para qué sirve la PROFECO?

¿Qué es lo malo de las freidoras de aire?

¿Qué es lo malo de las freidoras de aire?

Uno de los problemas más notorios al momento de utilizar las freidoras de aire es el uso de la electricidad y no porque consuman mucha energía sino porque si se va la luz ya no podrías utilizarla. Otras desventajas son la complejidad en la que se limpian, que el tiempo de cocción es mayor a comparación de lo frito y que no funciona si necesitas hacer una gran cena para muchas personas.

¿Cuáles son las mejores freidoras eléctricas?

Las mejores marcas de freidoras eléctricas de la Profeco fueron:

Proctor Silex / 35055

Taurus / SUNSHINE (M97201100)

T-FAL / EASY FRY & GRILL PRECISION (EY505850)

T-FAL / QUICK FRY - FREIDORA SIN ACEITE (EY12058MX)

Taurus / HERMES (M97200600)

Hamilton Beach / 35050

Holstein Housewares / HH-09202007B

T-FAL / EASY FRY XL DIGITAL AIRFRYER (EY4018MX)

Oster / CKSTAF400

RCA / RC-106

Holstein Housewares / HH-09202001B

Ahora que ya sabes cuáles son las mejores freidoras de aire según la Profeco, ¿Piensas comprar o utilizar alguna?

