¿Cuál es el significado de CFE y su función?

La siglas (CFE) representan la abreviatura de la palabra Comisión Federal de Electricidad y es una empresa productiva del Estado mexicano y su función es estar encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país.

La CFE la fundó el gobierno federal el 14 de agosto de 1937, sus primeros proyectos se realizaron en Guerrero; en Pátzcuaro, Michoacán; en Suchiate, en Oaxaca, en Ures y en Sonora.

La empresa CFE abastece a cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre del 2009, se hace cargo del área que atendía la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), extinta por decreto en el 2009.

¿Cómo genera CFE energía eléctrica?

CFE abastece de energía eléctrica a 29.6 millones de usuarios

La CFE es la más grande del sector eléctrico de América Latina. Asimismo, es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país: la Central Nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz.

Antes de su fundación, el suministro eléctrico era proporcionado por tres compañías privadas, The Mexican Light and Power Company, en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente del país.

Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales solo siete millones contaban con suministro eléctrico, que era proporcionado con serias dificultades, por lo que las interrupciones de electricidad eran constantes y las tarifas, muy elevadas.

Además, las empresas encargadas del suministro no permitían el desarrollo del país porque únicamente se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, dejando a un lado las poblaciones rurales.

¿En que año se creó la CFE y cual es su objetivo?

Por ello, en 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad, teniendo como objeto un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de electricidad, basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro y con un costo mínimo en beneficio de los intereses generales.

El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos concluye la nacionalización de la industria eléctrica, y en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los ingresos acumulados de la CFE reportados por la empresa, al cierre del tercer trimestre del 2020 ascienden a 386 mil 519 millones de pesos.

