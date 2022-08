¿Cuál es el salario de un trabajador de la CFE?

Es bien sabido que un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene beneficios exclusivos. Uno de ellos es el suministro de energía eléctrica de forma vitalicia. Sin embargo, esta bonificación no es para todos los empleados.

Solo una fracción de la plantilla laboral de la dependencia tiene la posibilidad de dejar de preocuparse por pagar luz. Estamos hablando de alrededor de 93 mil trabajadores en toda la República Mexicana, quienes abastecen a unos 46 millones de clientes. Pero, ¿cuánto ganan?.

En La Verdad Noticias, se dio a conocer cuando la CFE emitió una serie de recomendaciones para reducir el consumo, y por ende el pago del recibo de luz, durante la época de calor.

¿Cuánto ganan los trabajadores de la CFE?

El objetivo es suministrar el servicio de energía eléctrica a la población mexicana.

De acuerdo con Indeed, plataforma de búsqueda de empleo, los sueldos de los trabajadores de Comisión son los siguientes:

Los técnicos en mantenimiento perciben al mes alrededor de 5 mil 367 pesos, en tanto, un auxiliar administrativo gana 8 mil 218 pesos mensuales y quienes laboran como secretarios o secretarias reciben un pago mensual de 9 mil 084 pesos.

Después están los agentes comerciales, que cobran por sus servicios 12 mil 742 pesos mensuales, mientras que a los linieros –encargados de reparar el cableado público- les pagan poco más de 15 mil 300 pesos cada mes; y los supervisores ganan alrededor de 18 mil pesos mensuales.

Indeed señala que estos datos son aproximados y se basan en 72 fuentes obtenidas de las empresas, usuarios y las ofertas de empleo de los últimos 36 meses.

Requisitos para ser trabajador de confianza en CFE

CFE es reconocida a nivel mundial como una de las mayores empresas eléctricas.

Cabe señalar que el objetivo principal de la CFE, que es reconocida a nivel mundial como una de las mayores empresas eléctricas, es suministrar el servicio de energía eléctrica a la población mexicana y para hacerlo se organiza en cuatro procesos:

Generación Transmisión Distribución Suministrador de servicios básicos

Ahora, para que los empleados sean trabajadores sean de confianza deben cubrir los requisitos: Presentar exámenes psicométricos aplicados directamente por CFE. Presentar constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El trámite se determina con base en la disponibilidad de vacantes.

Un trabajador de confianza de CFE debe estar disponible las 24 horas y tiene mayor nivel de responsabilidad. Sin embargo, los beneficios que obtiene son superiores a los del resto.

¿Dónde puedo pedir trabajo en CFE?

Como trabajador de CFE podrías olvidarte de pagar luz.

Si te has convencido de ser trabajador de CFE, tenemos que aclararte que no es fácil lograrlo. No siempre hay contrataciones. De hecho, estas se suspenden durante la reestructuración. Sin embargo, puedes adelantar y permanecer en cartera laboral, sigue estos pasos:

1.- Envía tu currículum vitae a la Subgerencia de Personal de la CFE, el MCA. Eduardo Hernández Trillo: eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx 2.- Acude al área de oficialía de partes de la CFE y deja tu CV en la Subgerencia de Personal: Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 CDMX

Tu currículum será evaluado e ingresado a la base de datos de la empresa. Una vez que se abra una vacante, la Subgerencia de Personal de la CFE se comunicará contigo. ¡Suerte!

