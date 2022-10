¿Cuál es el límite de dinero en efectivo que puedes tener en casa?

Aunque cada vez está más extendido el pago con tarjetas de crédito, con el móvil, códigos QR o transferencias a través de aplicaciones como Bizum, es cierto que muchas personas continúan guardando sus ahorros en efectivo en el hogar. Pero, ¿existe un límite legal?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.

De igual forma, en México existen distintas. entidades que trabajan en conjunto para evitar delitos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Muchas personas eligen no guardar todo su dinero en los bancos y tener una cantidad guardada en efectivo en sus casas o en algún lugar seguro. Ya sea para tenerlo a la mano en emergencias o por cualquier otra razón, esto no es ilegal.

Es legal guardar tu dinero en efectivo en tu hogar, no existe ninguna ley que lo prohíba. Tampoco se pagan más impuestos si decides guardar así tu dinero pero las personas están obligadas a acreditar el origen de ese dinero al momento de hacer la declaración de la Renta de forma anual.

Es importante que a pesar de que pareciera que no es necesario declarar ese dinero, sí lo debes de hacer no porque exista una amonestación de Hacienda pero porque te pueden exigir conocer el origen de ese dinero que se tiene en efectivo. Si no lo declaras y sucede esto, será más difícil tener claro su origen y podría ocasionar inconvenientes.

Asimismo, aunque parezca imposible que Hacienda conozca la cantidad que tienes guardada en efectivo, puede llegar a informarse con la información que los bancos están obligados a proporcionar a la Agencia Tributaria.

Esto se debe a que si retiras grandes cantidades de dinero en efectivo estas entran dentro de una serie de operaciones bancarias que pueden estar vinculadas con determinados comportamientos sospechosos vinculados al uso de dinero en efectivo. En estos casos,las operaciones las operaciones que pueden ser más alarmantes son las que consisten en ingresos o retiradas de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Asimismo, si deseas realizar operaciones con dinero en efectivo debes tener en cuenta que no en todos los casos es posible. Esto se debe a que la ley en México pone restricciones en este tipo de operaciones en efectivo para poder combatir el lavado de dinero.

Por ello, la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi) establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.