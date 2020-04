Crisis por Covid-19 desataría un incremento en saqueos aseguran expertos

Entrada una crisis por el brote del Covid-19, se desataría un incremento de saqueos en el país, aseguran expertos en tema de seguridad, por ahora México afronta las fases de la contingencia por coronavirus, pero para nadie es un secreto que es latente una potencial crisis sanitaria en el país, que pronto dará paso a la social, indicó el Lic. Alejandro Desfassiaux, experto en temas de seguridad.

Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada

“La emergencia sanitaria corre el riesgo de convertirse en una social. Veremos aumento de saqueos generalizados por electrodomésticos, joyas y efectivo en la fase 3, que se caracteriza por abundantes contagios comunitarios, pero lo más grave vendrá en la fase 4, donde presenciaremos una transmisión sostenida de la enfermedad aunada a la falta de dinero en los bolsillos de los ciudadanos, cuando comenzarán desafortunadamente los saqueos de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas” ha pronosticado el también Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada; Desfassiaux.

Según lo reportado por las empresas de seguridad privada, la ola de saqueos ha puesto en alerta principalmente a comerciantes de la CDMX, Estado de México y Puebla, lugares en los cuales han sido identificados al menos 29 grupos quienes desde las redes sociales han encontrado la oportunidad perfecta para dedicarse a robar, bajo la supuesta “excusa” de la crisis sanitaria por coronavirus (Covid-19) que actualmente vive el país.

Para los expertos en seguridad, dicho comportamiento podría seguir agudizando tal y como ahora sucede en Italia, país que atraviesa una crisis severa y en donde actualmente se han presentado múltiples saqueos de alimentos.

Italia ya enfrenta los embates del Covid-19

Es por ello, que mencionan la importancia de que, aparte de las medidas sanitarias que ya se toman, las autoridades tomen medidas oportunamente para otorgar beneficios económicos emergentes y fiscales a las empresas, como prórrogas en el pago de Seguro Social, ISR e IVA, que les permitan garantizar la continuidad de sus operaciones y al menos un salario mínimo a sus empleados, hasta que disminuya la gravedad de la pandemia, que no será corta, según el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Es importante anticiparnos y tomar las medidas preventivas desde ahora ante el coronavirus. La aplicación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano y el trabajo conjunto con la Guardia Nacional serán factores clave en la instalación de un cerco sanitario que salvaguarde la integridad de la ciudadanía; y “eso es positivo pero no es suficiente hasta que no se extirpe el cáncer que representan las policías estatales y municipales que agravan la situación de la inseguridad y no ayudan en nada en el tema de los saqueos, debido a que son ineficientes, corruptas y no se les ha puesto mano dura además”, finalizó el Lic. Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.