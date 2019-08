Crédito bancario al sector privado presenta repunte de 4.7% anual en julio

De acuerdo al informe mensual de agregados monetarios y actividad financiera publicado este viernes por el Banco de México (Banxico), el crédito bancario al sector privado reportó un repunte de 4.7 por ciento anual durante julio, con lo que acabó con una racha de tres meses consecutivos de desaceleración.

Este tipo de créditos llegaron a un crecimiento de 7 por ciento durante marzo, lo que significó su más alto nivel desde junio de 2018, aunque durante los tres meses consecuentes se pudieron observar signos de debilidad, hasta llegar en junio, a su nivel más bajo del año, con un 4.3 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Banxico advierte que situación financiera de Pemex aún es un riesgo para el país

Analistas de Grupo Financiero Banorte contemplaron que, aunque el dato de julio resultó favorable, el crédito bancario conservará un crecimiento moderado, a causa de la desaceleración en la actividad económica y al ritmo de generación de empleos.

“El crédito podría recuperar su dinamismo hacia cierre de año si se concretan tres factores, una recuperación gradual en la economía mexicana, menores niveles de inflación y una disminución en costos de financiamiento que podrían incentivar un mayor gasto y/o inversión, lo que detonaría una mayor demanda por crédito”, detalló.

De manera desagregada, el crédito al consumo incrementó 2.4 por ciento, su más alto nivel del año.

Por destino de crédito, se pudo observar una expansión en el consumo vía tarjetas de crédito (1.6 por ciento anual), nómina (5 por ciento), bienes de consumo duradero (7.6 por ciento) y otro tipo de créditos (6.7 por ciento), aunque los créditos personales mostraron una baja de 3 por ciento a tasa anual.

Los créditos hipotecarios presentaron un avance de 6.7 por ciento, impulsados principalmente por el aumento de 8.2 por ciento que expusieron los créditos medio y residencial, debido a que los centrados en casas de interés social bajaron 8.6 por ciento.

Crédito empresarial todavía no presenta alza

El crédito a compañías todavía se situó por debajo del máximo del año, pues en marzo se llegó a un avance de 9.1 por ciento, al tanto que en julio, el crecimiento resultó de 4.9 por ciento anual.

La minería, la construcción, el comercio, los transportes y otro tipo de servicios mostraron una expansión en sus créditos, al tanto que los sectores como las 'utilities' y los servicios inmobiliarios reportaron tasas negativas.

Según un reporte de BBVA Research, uno de los principales motivos por el que se ha observado una baja en el ritmo de crecimiento del crédito bancario al sector privado es que se ha visto una desaceleración en el financiamiento de las compañías.

“Esto estaría reflejando el menor dinamismo de la actividad económica, además de la posibilidad de que las empresas de mayor tamaño estén empezando a dejar de sustituir sus fuentes de financiamiento del exterior a favor de fuentes internas”.

Los especialistas de BBVA contemplaron que mientras no se vea una mejoría en el comportamiento de la inversión y que el proceso de desaceleración económica no se revierta, la demanda empresarial de financiamiento para ayudar nuevos proyectos de inversión no tendrá un factor que impulse su expansión.