Crédito automotriz disminuye 7%

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el financiamiento automotriz retrocedió 7 por ciento en 2019, al colocarse 902 mil 26 créditos.

Las financieras de las automotrices lograron colocar 527 mil 339 créditos, lo que equivale a 66 por ciento del mercado, en tanto que la banca ofreció 234 mil 70, quedándose con 29 por ciento.

Los bancos incrementaron dos puntos porcentuales su financiamiento para un automóvil, en tanto que el autofinanciamiento otorgó 29 mil 414 préstamos, quedándose con 4 por ciento de participación.

El reporte de AMDA resalta que mientras el crédito para comprar nuevos autos bajó 9.2 por ciento, el financiamiento para las unidades seminuevas aumentó 14 por ciento.

De las financieras, Hyundai Finance incrementó 7 por ciento la fijación de crédito, con 29 mil 379 autos nuevos y 2 mil 244 seminuevos.

Toyota Financial Services subió 3 por ciento su colocación de crédito, al financiar 53 mil 125 coches nuevos y 5 mil 553 seminuevos.

KIA Finance presentó un crecimiento de 0.5%, con 43 mil 314 préstamos para vehículos nuevos y mil 241 para seminuevos.

Las financieras automotrices restantes disminuyeron su colocación crediticia: Fiat Chrysler Financial, con 30 por ciento menos; Ford Credit, 25.5 por ciento; GM Financial, 14.7 por ciento; NR Finance, 12 por ciento, y Volkswagen Financial Services, 8.8 por ciento.

En el tema de los bancos, resalta Santander con un aumento de 142 por ciento en la fijación de crédito automotriz, con 3 mil 142 unidades nuevas y 141 seminuevas.

La institución hace el financiamiento de la mitad de las ventas a crédito de Suzuki, una de las pocas empresas que aumentó sus ventas en 2019.

HSBC también subió 13 por ciento su financiamiento automotriz; BBVA, 17 por ciento, y Cetelem, 2.5%.

En contra parte, Scotiabank disminuyó 19.5 por ciento su crédito automotriz; Mi Banco Autofin redujo 1.5 por ciento; Grupo Financiero Inbursa, 52 por ciento, y Banorte, 9.3 por ciento.

Los principales plazos a los que se establecieron los créditos fueron a 60, 48, 36 y 72 meses, con 76 por ciento del total de las ventas de vehículos nuevos, según información del reporte.

