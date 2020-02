Crédito FONACOT

De allí la importancia de conocer todo sobre el sistema de préstamos FONACOT. A continuación, te guiamos por la vía más sencilla para obtener solución financiera en poco tiempo.

¿Para qué sirve el crédito FONACOT?

Se conoce como FONACOT al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta es una institución de carácter gubernamental que ofrece financiamiento a familias que tienen pocas posibilidades de acceder a un préstamo privado. También es accesible a usuarios que desean comprar bienes que los ayuden a mejorar su calidad de vida.

Además, nos orienta sobre el tipo de crédito que más nos conviene. Aun así, en este post ofrecemos un pequeño análisis de los aspectos principales a tener en cuenta.

Gracias al crédito FONACOT, tienes la posibilidad de recibir innumerables beneficios financieros.No obstante, la ventaja más grande de esta vía de financiamiento es sin duda la posibilidad de decidir qué hacer con el dinero sin tener que dar explicaciones. Así que no importa cuál será el fin de la solicitud, no se interrogará al solicitante para otorgarle el préstamo.

Por lo general, los intereses de estos préstamos están muy por debajo de los créditos que ofrecen las entidades bancarias. Por ejemplo, la tasa de interés de estos préstamos se ha mantenido fija desde el año 2014. Sin duda una ventaja más que nos hace elegir los créditos FONACOT como vía de financiamiento rápido y seguro.

Tipos de créditos FONACOT

Es importante señalar que el tipo de crédito a recibir irá en concordancia con los requisitos y el valor del sueldo que se devengue mensualmente. Será el mismo FONACOT el encargado de determinar cuál es el crédito que más te conviene. De acuerdo al tipo de necesidades que tenga el usuario, se ofrecen dos modalidades de crédito:

En primer lugar, está disponible la tarjeta de disposición de crédito. La ventaja de este tipo de crédito es que no posee una comisión por anualidad. Sin embargo, para recibir este beneficio, solo se podrá solicitar lo equivalente a 4 sueldos mensuales.

Por otro largo, está disponible la opción de solicitar un crédito en efectivo. Este tipo de préstamo se otorga en base al salario actual del trabajador. Será la misma institución la encargada de determinar cuál es el límite máximo de este crédito FONACOT.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito FONACOT?

Aunque acceder a un crédito FONACOT es más sencillo que solicitar uno en el banco, hay que tener en cuenta que también son necesarios ciertos requisitos. Estas condiciones son de carácter obligatorio para poder obtener el beneficio. Entonces, tendrás que cumplir los siguientes requerimientos si deseas un crédito FONACOT:

Tener más de 18 años de edad.

Ser empleado de una empresa afiliada a FONACOT.

Tener como mínimo un año laborando en la empresa.

El contrato laboral firmado debe ser por tiempo indeterminado.

Poseer 2 referencias personales.

Toda persona que cumpla con los requisitos antes mencionados tiene la posibilidad de recibir un crédito por parte de FONACOT. Ahora solo falta recaudar los documentos que solicita la institución para realizar el procedimiento. Sin embargo, no debes preocuparte pues estos no son difíciles conseguir.

Identificación vigente y oficial, bien puede ser la cédula, pasaporte o credencial INE.

Documento que acredite el domicilio reciente del solicitante; puede ser un recibido de luz,

agua, teléfono, gas, etc. El comprobante no puede tener una expedición mayor a 2 meses.

Recibo de nómica que acredite el monto total del salario que se percibe mensualmente.

Este debe ser del último sueldo cobrado.

Además de ser obligatorios para recibir el crédito, deben presentarse en formato original para poder realizar la solicitud del crédito de forma correcta. A partir de ese momento, la institución se encargará de determinar si el usuario está habilitado para recibir un préstamo y cuál será el valor del mismo conforme al sueldo que devenga.