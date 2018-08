Crece interés por criptomonedas en México, según encuesta de Psyma

Crece interés por criptomonedas en México, Psyma

El primer estudio de Psyma en México 'Criptómetro MX18' señala que el bitcoin es la moneda digital favorita de los mexicanos con el 61.2% de conocimiento y usos prácticos para compras en línea y como medio de inversión.

En el documento se detalla que el 54% de los encuestados no está dispuesto a comprar; un 47.4% de los mexicanos desconfía de las criptomonedas por miedo a ser víctimas de fraude. El 39% declaró no tener conocimiento del mercado, 30.5% dice que las criptomonedas no cuentan con el respaldo de alguna autoridad y otro 29.9% teme que pierda su valor.

El estudio se realizó a mil 400 usuarios de plataformas digitales, de mayo y junio del presente año. El 46% de los entrevistados declaró estar dispuesto a comprar criptomonedas en los próximos seis meses.

El 46.2% de los usuarios quiere comprar las monedas virtuales para mantenerlas hasta que suba su valor; otro 43.9% las estaría usando para pagos o compras en línea y 30.6% para compras en establecimientos.

"En general, hay una actitud de curiosidad y expectativa… todavía hay duda, no hay tanto encanto sobre los beneficios concretos, y esto, por un lado, es por la infraestructura y un grado de aceptación que no está suficientemente desarrollado, así como por la falta de información”, director general de Psyma en México, Simeon Pickers.

En el país el Bitcoin se mantiene como la criptomoneda de mayor reconocimiento o popularidad con 61.2%; le sigue Bitcoin Cash, con 38.8%; Litecoin, con 16%; Ethereum, con 15.5%, y Ripple, con 12.8%.