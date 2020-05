Coronavirus deja ganancias históricas a Alibaba con el comercio electrónico

Alibaba Group Holding Ltd obtuvo del coronavirus (Covid-19) sus más grandes ganancias en el comercio electrónico y es que este grupo chino, dio a conocer sus ingresos y ganancias obtenidas, las cuales lograron superar las expectativas que había planteado el mercado, gracias a los millones de compras de productos.

Cómo logró Alibaba elevadas ganancias durante el coronavirus

Debido a las medidas de confinamiento tomadas con el propósito de evitar que la pandemia por coronavirus (Covid-19) se incrementara, las compras de productos esenciales y otros no tanto en internet, estuvieron a la alza como no se había registrado antes para Alibaba Group Holding Ltd ni para muchas empresas más en su primer trimestre.

Alibaba la empresa china que más ganancia ha obtenido con el coronavirus al elevar sus ventas en el comercio electrónico

Bien dice el dicho que “la tristeza de unos, es la alegría de otros” y tal parece que así fue para este gigante de las compras de productos en internet, debido a que sus grandes ganancias derivadas de la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19) se beneficiaron de que las tiendas físicas tuvieran que cerrar ocasionando que los clientes se volcaran hacia el comercio electrónico.

Aumentan pedidos en línea en Alibaba durante la cuarentena

El éxito de Alibaba Group Holding Ltd durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19) se debió al incremento de las compras en línea y el alza en las ventas de su negocio principal de comercio electrónico al registrar un 19% equivalente a 13 mil 160 millones de dólares en el trimestre mencionado.

En tanto, los ingresos del negocio de computación en la nube de Alibaba se acrecentaron en un 58% con la llegada del coronavirus (Covid-19). Ante toda esta buena racha de ganancias para Alibaba Group Holding Ltd gracias al confinamiento por el coronavirus, por su parte Maggie Wu, directora financiera de Alibaba Group Holding Ltd indicó que los resultados desafiaron la guía inicial de la empresa con respecto al trimestre anterior, cuando predijo una caída de los ingresos.

“Los resultados del trimestre fueron mejores de lo esperado”.

Ahora parecer que la suerte le sonríe a China luego de haberse iniciado en ese país el brote de coronavirus (Covid-19) y haberse expandido a todo el mundo, afectando naciones que hasta antes de la pandemia se consideraban estables. Mientras los demás países luchan por salir a flote de esta pandemia y rescatar su economía, China ya está reabriéndose muy por delante de Europa y los Estados Unidos.

Cabe mencionar que los ingresos en su totalidad para Alibaba Group Holding Ltd incrementaron a 16.020 millones de dólares en el trimestre que terminó el 31 de marzo, la mayor parte de sus ganancias llegan a esta empresa china mediante las compras en línea, siendo que hoy en día el comercio electrónico sigue creciendo ante la comodidad que aporta al hacer tan solo un click en internet para millones de usuarios alrededor del mundo, algo que con el coronavirus (Covid-19) se ha impulsado dejando encaminada esta tendencia para un futuro muy cercano.

